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Senamhi advierte: hasta tres DANA pueden presentarse al año y El Niño Costero intensifica sus lluvias y nevadas

Una DANA suele durar pocos días y puede anticiparse alrededor de una semana; su trayectoria determina qué regiones registran mayores efectos.

Además, el fenómeno de El Niño Costero potencia la humedad, intensificando las lluvias durante una DANA.
Además, el fenómeno de El Niño Costero potencia la humedad, intensificando las lluvias durante una DANA. | Foto: Andina/Composición LR
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en el país pueden registrarse, en promedio, hasta tres episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) durante un año. Estos sistemas atmosféricos suelen permanecer pocos días y pueden generar precipitaciones, nevadas, granizo y vientos, principalmente en sectores de la sierra centro y sur.

La explicación fue brindada por el meteorólogo del Senamhi David Garay a Andina tras el reciente paso de la DANA Aníbal por territorio peruano, que tuvo una duración de tres días. El especialista precisó que la presencia de El Niño Costero no determina la formación de una DANA, aunque las condiciones de mayor humedad asociadas al calentamiento del mar pueden intensificar algunos de sus efectos.

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DANA en Perú: cuánto dura y con cuánta anticipación puede ser pronosticada

Una DANA se caracteriza por ser una masa de aire frío que se desplaza desde el Pacífico central hacia el continente a niveles elevados de la atmósfera, aproximadamente entre los 12.000 y 15.000 metros. Su dinámica aporta humedad adicional y puede favorecer precipitaciones sólidas, como nieve y granizo, especialmente en la sierra central y sur del Perú.

Según Garay, estos eventos tienen una duración habitual de pocos días y pueden identificarse mediante los pronósticos alrededor de una semana antes de su llegada. La intensidad de sus efectos depende también de su ubicación y trayectoria. Si el sistema se posiciona cerca de la frontera entre Perú y Chile, regiones como Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna pueden presentar mayores afectaciones. Ante estas condiciones, el Senamhi emite avisos meteorológicos sobre lluvias, vientos u otros fenómenos asociados.

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El Niño Costero aumenta la humedad y favorece lloviznas y nevadas durante una DANA

El Niño Costero eleva la temperatura superficial del mar y favorece una mayor evaporación, condición que incrementa la humedad atmosférica cerca del litoral. Cuando una DANA se aproxima al continente, puede aportar humedad adicional en niveles medios, alrededor de los 4.000 a 5.000 metros de altitud. Esta combinación facilita la condensación y puede incrementar las lloviznas en la costa y las nevadas en zonas de la sierra centro y sur.

Después del paso de una DANA, en cambio, puede quedar una atmósfera más seca. Esta condición favorece una menor cobertura nubosa, mayor presencia de brillo solar y aumento de temperatura en la costa, mientras que en la sierra centro y sur pueden descender las temperaturas y presentarse heladas. La DANA también puede coincidir con el anticiclón del Pacífico Sur, escenario que aporta mayor humedad y favorece lloviznas principalmente en la costa central y sur.

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