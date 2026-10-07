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¡Renato Rossini ni con su ‘DNI distrital’ se salvó!: El exgalán de telenovelas sufre la derrota electoral en la alcaldía de Jesús María

La conductora de ATV tildó de 'ligero de pensamiento' al actor por su plan de gestión municipal y cuestionó a las celebridades locales que participaron sin ninguna experiencia en las últimas elecciones. 


Los comicios municipales han dejado una larga lista de derrotados dentro de la farándula peruana. Comisión LR. YouTube
Los comicios municipales han dejado una larga lista de derrotados dentro de la farándula peruana. Comisión LR. YouTube
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Renato Rossini fue mencionado como ligero de pensamiento, tras su derrota electoral como alcalde de Jesús María, por Magaly Medina durante su programa 'Magaly TV, la firme' el 6 de octubre. La conductora de ATV fue crítica con la propuesta de Rossini de hacer un DNI específico para los ciudadanos del distrito al que postulaba. Asimismo, Medina reprochó a los personajes de la farándula peruana que intentaron abrirse en estos espacios sin experiencia.

"Renato Rossini está olvidado del mundo de la tele desde hace mucho tiempo. Además, escuchar su propuesta en un programa en que fue entrevistado me hizo recordar a su hijo. Bastante ligeros de pensamiento de verdad. Una propuesta que no sabía ni siquiera cómo argumentar frente a la periodista que le preguntaba por qué iba a hacer un DNI para los vecinos de Jesús María", expresó Medina.

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Los perdedores de la farándula en las elecciones municipales

Rossini no fue un caso aislado en esta jornada electoral, pues muchas figuras del espectáculo peruano entre artistas y deportistas convirtieron las urnas en un nuevo espacio en el cual se buscaba impresionar a la gente. Como la actriz Ivonne Frayssinet, conocida por interpretar a 'Francesca Maldini' en 'Al fondo hay sitio', quien postuló como regidora en Surco por parte del Partido Popular Cristiano.

En Villa El Salvador, la actriz cómica María Victoria Santana, famosa por dar vida a la 'Pánfila', utilizó su personaje para ganarse la simpatía barrial, pero su lista perteneciente a Somos Perú quedó relegada al segundo lugar sin poder alcanzar la regiduría. La misma suerte corrió la exseleccionada de voleibol, Mirtha Uribe, quien se postuló bajo el partido de Renovación Popular como alcaldesa en el distrito de Lince.

Ante el fracaso de las celebridades peruanas en relación a los comicios nacionales, Medina expresó: "Además, ¡qué carentes de propuestas, no! Si los políticos que ya tenían alguna experiencia edil carecían de propuestas concretas, imagínense. Algunos pensaron que de repente porque forman parte de una orquesta. Ya podían tener la suficiente ciudadanía que iba a votar por ellos."

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