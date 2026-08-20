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Indignación en la PNP: Fiscalía investiga a policías que abatieron a presunto hampón extranjero

Fiscal Ana Gómez dispuso iniciar diligencias preliminares por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio simple, en agravio de Carlos Barrios Escobar, presunto integrante de la banda criminal denominada 'Los desalmados de la gris'.

Extranjero fue abatido en el Mercado de Frutas.
Extranjero fue abatido en el Mercado de Frutas.
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Fallo judicial que genera indignación en la Policía Nacional:  La fiscal provincial titular del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis, Ana Gómez Palacios, dispuso iniciar una investigación contra los efectivos que abatieron a un presunto delincuente en el Mercado Mayorista de Frutas.

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La decisión, tomada por la representante del Ministerio Público, es por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio simple, en agravio de Carlos Javier Barrios Escobar, presunto integrante de la banda criminal denominada 'Los desalmados de la gris'.

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Según la Policía, este ciudadano extranjero y otros individuos habían participado en un asalto a mano armada que derivó en un enfrentamiento con uniformados. Ocurrió la tarde del pasado 13 de junio.

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Según se informó, Barrios Escobar ingresó junto a otros tres investigados, al centro de abastos. Fue impactado por proyectiles en el ojo izquierdo, en el tórax y en el miembro superior derecho. Fue trasladado por los policías al hospital Dos de Mayo, pero "llegó cadáver".

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De acuerdo con los videos visualizados por la fiscalía se ve que antes de ser reducido, este hombre corrió huyendo junto a Franko Luciano Díaz Cajo y Kevin Imanol Zapata Lara, y fue impactado por los proyectiles disparados por personal de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat) y cayó al pavimento, en tanto que los otros dos retrocedieron, corrieron y cayeron heridos

Los agentes de la División de Investigación de Robos a cargo de la intervención con apoyo del personal Suat, argumentaron que existirían graves falencias al disponer iniciar diligencias preliminares en la sede policial de la Dirincri, destacando que se han realizado correctamente todo lo actuado durante la etapa de instrucción, incluyendo pericias fundamentales de elementos hallados en la escena del enfrentamiento.

Esta nueva fricción entre la policía y la fiscalía nace del choque diario entre la dirección legal que exige el fiscal y la autonomía operativa que reclama el policía durante una investigación.

De acuerdo con la ley el fiscal es el director de la investigación. Decide qué pruebas se necesitan y evalúa si las acciones cumplen con la ley.

La policía es el brazo operativo. Ejecuta las órdenes, busca evidencias en las calles y detiene a los sospechosos.

Pero, ¿por qué hay tensiones? Este choque de mando se está dando cuando los fiscales quieren controlar cada paso inicial mientras que los policías sienten que esto limita su experiencia investigativa.

En el caso del Mercado de Frutas, de acuerdo con el reporte policial, personal de la División de Investigación de Robos de la Dirincri y de la Suat ejecutaron una operación en las inmediaciones del Mercado de Frutas luego de recibir información sobre el presunto accionar de dicha organización criminal que tendría como objetivo a comerciantes y trabajadores de agentes bancarios instalados dentro del establecimiento.

Según la información oficial, los sospechosos habrían intentado huir después de perpetrar un asalto contra comerciantes y personal vinculado a los agentes bancarios del mercado.

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Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos que terminó con uno de los presuntos implicados fallecido y otros integrantes de la organización detenidos o heridos. Entre los intervenidos figuran ciudadanos peruanos y venezolanos.

Como parte de las acciones realizadas por las autoridades, se incautaron dos pistolas abastecidas, una de ellas una Glock que presentaba una denuncia por robo. Además, se hallaron municiones que fueron sometidas a las pericias correspondientes para determinar sus características y posible relación con otros hechos delictivos.

La Policía también informó la incautación de cuatro teléfonos celulares y dos motocicletas utilizadas presuntamente por los integrantes de la banda. Una de las unidades presentaba inconsistencias en su identificación vehicular y la otra registraba una denuncia por hurto.

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