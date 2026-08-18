Transportistas exigen la creación de una Policía Municipal ante ola de extorsiones en Lima

Gremios de transportistas exigen medidas efectivas a la Municipalidad de Lima a fin de frenar las extorsiones. | Composición LR

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo una reunión con dirigentes y representantes de empresas de transporte interprovincial para articular acciones frente a los recientes ataques extorsivos que afectan al sector. Durante el encuentro, la Municipalidad Metropolitana de Lima tenía previsto presentar el plan para la construcción del primer centro de control y monitoreo, que contempla una red de 4.500 cámaras de seguridad.

La reunión congregó a representantes de empresas de transporte y familiares de personas agraviadas por hechos vinculados con la inseguridad. Participaron la gerenta de Seguridad Ciudadana de Lima, Mariela Falla Chanamé; el gerente del gremio de transportistas, Martín Ojeda Trujillo; así como representantes de empresas como Transportes Unidos, Flores, Transporte Pesquero, José Gálvez, Real Star, Purca Gabriel, Expreso Tablada, Unidos Cora Cora, Génesis, Santo Cristo Pachacamilla y San Germán.

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El encuentro ocurre en un contexto de preocupación entre los transportistas por los ataques, amenazas y extorsiones contra conductores y empresas. Los dirigentes buscan que la Municipalidad de Lima refuerce las acciones de prevención y vigilancia en los principales corredores de ingreso y salida de la capital.

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Transportistas plantean crear una Policía Municipal

Como parte de sus propuestas, la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (Cotrap-Apoip) entregó a Reggiardo un documento en el que expresa su respaldo a la creación de una Policía Municipal y de una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El gremio considera que ambas instituciones podrían fortalecer la coordinación entre la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional y otras entidades responsables de la prevención y lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la extorsión.

"Consideramos que una instancia de esta naturaleza permitiría superar la dispersión de esfuerzos, fortalecer la coordinación interinstitucional, evitar duplicidad de funciones y promover estrategias integrales y sostenidas", señala el documento presentado al alcalde.

Los transportistas también solicitaron que la Municipalidad de Lima implemente una política integral de seguridad y control en los principales accesos y salidas de la capital: la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Central.

La propuesta contempla la instalación y ampliación de cámaras de videovigilancia, monitoreo permanente de los puntos de riesgo, coordinación e intercambio de información con la PNP, presencia de personal operativo, asistencia ante emergencias y mejoras en la señalización, iluminación y seguridad vial.

Asimismo, el gremio plantea identificar los lugares donde se estarían produciendo ataques, amenazas y actos de extorsión contra empresas y trabajadores del transporte interprovincial.

Piden controles contra transporte informal

Otro de los pedidos está relacionado con el transporte ilegal e informal que circula por los principales accesos y corredores viales de Lima. Los empresarios solicitan reforzar los operativos de fiscalización y control en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Policía Nacional, EMAPE y otras entidades.

Para Cotrap-Apoip, la lucha contra la informalidad no debe limitarse a la aplicación de sanciones aisladas, sino formar parte de una estrategia integral que combine seguridad ciudadana, seguridad vial y ordenamiento del transporte.

El documento también solicita que Reggiardo interceda para concretar una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a fin de que los representantes del transporte interprovincial expongan directamente la problemática que enfrenta el sector y planteen medidas contra la inseguridad, extorsión e informalidad.

Centro de monitoreo con 4.500 cámaras

En paralelo a las demandas de los transportistas, durante la reunión se abordará el proyecto municipal para implementar un centro de control y monitoreo que contará con una red de 4.500 cámaras de seguridad.

La iniciativa busca ampliar la capacidad de vigilancia de la ciudad y mejorar la respuesta ante hechos delictivos, especialmente en zonas consideradas de riesgo. El proyecto se plantea como una herramienta para articular información y reforzar la coordinación entre los equipos municipales y la Policía Nacional.

El planteamiento de los transportistas apunta a que este sistema de videovigilancia también priorice los principales corredores de ingreso y salida de Lima, debido al movimiento diario de pasajeros, trabajadores, vehículos de transporte público, buses interprovinciales y mercancías.

La reunión entre la Municipalidad de Lima y los representantes del sector transporte continuará con la evaluación de estas medidas, en medio del reclamo de empresarios y trabajadores por una respuesta más efectiva frente a las extorsiones que vienen golpeando al transporte.