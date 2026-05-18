Denuncian ocupación de vía pública en San Luis para almacenar aves en condiciones insalubres | Foto: captura RPP

Denuncian ocupación de vía pública en San Luis para almacenar aves en condiciones insalubres | Foto: captura RPP

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Vecinos de San Luis denunciaron que comerciantes de pollos ocupan la cuadra 15 de la avenida Nicolás Ayllón para almacenar aves en plena vía pública. Según los reportes, los animales permanecen encerrados en jabas colocadas sobre la pista, lo que genera preocupación por un posible foco de insalubridad en la zona.

Los residentes indicaron que desde el 13 de mayo se instalaron más de 50 jabas en las inmediaciones del camal San Pedro. Añadieron que los vendedores ocupan la calzada y pasajes cercanos, lo que afecta el tránsito vehicular y expone a los transeúntes a malos olores, además de la acumulación de plumas y excrementos.

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“El tema es que esos animales parece que están enfermos. Son gallos en descarte porque se ha visto que hay muertos. Estos animales también dejan sus excrementos y plumas”, señaló un testigo a RPP.

Municipalidad interviene y comerciantes regresan a la zona

Los moradores afirmaron que la Municipalidad Distrital de San Luis retiró a los comerciantes en varias oportunidades; sin embargo, estos regresan para reinstalar sus jabas en la misma avenida o en pasadizos aledaños.

“Inicialmente se encontraban al costado de la pista, pero luego se pusieron en una calle que está bloqueada con bloques de cemento donde hicieron su corral de gallos”, indicaron.

Ante esta situación, los residentes pidieron a la comuna implementar un plan de fiscalización constante, al considerar que las intervenciones no logran una solución definitiva y que la ocupación de la vía pública se repite de manera permanente.