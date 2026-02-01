HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

José Jerí: Poder Judicial suspende ley que impulsó el presidente para manejar los fondos de las cajas municipales

El Poder Judicial ordenó suspender la norma impulsada por el mandatario que permitía injerencia del Ejecutivo en los directorios de las cajas municipales, tras advertir riesgos para su autonomía.

La norma impulsada por José Jerí quedó suspendida por orden judicial.
La norma impulsada por José Jerí quedó suspendida por orden judicial.

El Poder Judicial concedió una medida cautelar para suspender de manera provisional los efectos de la ley que modificaba el manejo de las cajas municipales de ahorro y crédito, norma impulsada y firmada por el presidente José Jerí. La decisión fue adoptada por el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo, luego de una demanda presentada por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo contra el Congreso y el Poder Ejecutivo.

La disposición cuestionada había sido incorporada dentro de la Ley de Endeudamiento del sector público para el Año Fiscal 2026 (Ley 32515), pese a que inicialmente no logró una segunda votación en el Congreso. Según el informe difundido por Panorama, el contenido de la norma fue introducido en una ley distinta, sin relación directa con el funcionamiento de las cajas municipales.

El reportaje reveló que José Jerí había firmado previamente una ley que favorecía a la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), organización para la cual trabajó como abogado años atrás. Esa norma otorgaba a dicho gremio un asiento en los directorios de todas las cajas municipales del país, lo que generó cuestionamientos por un abierto conflicto de intereses.

Al no prosperar esa iniciativa, el control sobre los directorios pasó a plantearse a través del Viceministerio de la Producción, bajo la órbita del Ejecutivo encabezado por Jerí. De acuerdo con Panorama, el cambio mantenía la injerencia política sobre las cajas municipales, ahora desde el Gobierno central, lo que despertó preocupación sobre el interés en manejar instituciones que administran fondos millonarios.

En su resolución, el Poder Judicial sostuvo que la medida cautelar era necesaria para evitar un daño irreversible. El juzgado precisó que, si la norma continuaba aplicándose y luego se determinaba su inconstitucionalidad, no sería posible revertir plenamente los efectos producidos sobre la autonomía de las cajas municipales.

Con la decisión judicial, se suspenden los efectos jurídicos de la disposición impugnada y se mantiene la autonomía administrativa, económica e institucional de la Caja Municipal de Huancayo mientras se resuelve el fondo del proceso. Este caso reaviva el debate sobre los límites del poder político frente a entidades financieras municipales y el impacto que tuvo la firma de Jerí en una ley que terminó bajo control judicial.

