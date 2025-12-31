HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Economía

Cajas Municipales bajo injerencia política: SBS modifica reglas de elección de directores para adecuarse a Ley de Endeudamiento

Produce seleccionará al representante de pequeños comerciantes y productores en directorio de cajas municipales. Cambios de la SBS se dan en cumplimiento a la Ley de Endeudamiento que fue calificada por la Fecpmac como "injerencia política".

Cambios de la SBS en cumplimiento de la ley fueron criticados anteriormente por la Fepcmac. Foto: Andina
Cambios de la SBS en cumplimiento de la ley fueron criticados anteriormente por la Fepcmac. Foto: Andina

A inicios de diciembre, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) denunció una presunta injerencia política en esta entidad a través de polémicos cambios en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2026. Si bien solo faltaba que se oficialicen modificaciones al reglamento para la elección de los representantes al directorio, la SBS ya las publicó en el diario El Peruano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Se tratan de nuevas disposiciones, incluidas en la Resolución SBS N° 5788-2015, que, aparentemente buscarían mejorar el gobierno corporativo de las cajas municipales, así como fortalecer los mecanismos de transparencia y profesionalización de los directores. No obstante, anteriormente, la Fepcmac las calificó como una "maniobra política" para intervenir en estas instituciones.

TE RECOMENDAMOS

REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

A contraparte, desde la SBS aseguran que las modificaciones ejecutadas contemplan la "idoneidad moral, la permanencia del presidente del Directorio y la incorporación del Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción en el proceso de selección del representante de los pequeños comerciantes y productores del ámbito territorial en el cual opera la CMAC".

PUEDES VER: Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

lr.pe

Nuevas reglas para elección de directores en cajas municipales

Uno de los cambios importantes que estableció la SBS, en el marco del cumplimiento de la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Endeudamiento, es la participación formal del Viceministerio de Mype e Industria de Produce en la selección del director representante de los pequeños comerciantes o productores.

Ahora bien, desde la superintendencia sostienen que esta disposición está alineada con el rol institucional del viceministerio, ya que dicha entidad se encarga del proceso de designación del representante de las Mype en otras instituciones públicas. Sin embargo, hay que recordar que Produce no destaca por su especialización en gestión financiera.

A partir de estos cambios, el directorio seguirá conformado por siete integrantes: dos que representan a la mayoría del Concejo Municipal, uno a la minoría del Concejo Municipal, uno a Cofide, uno a la Cámara de Comercio, uno al clero y uno a los pequeños comerciantes y productores, que ahora será designado por el gobierno a través del viceministerio de Mype.

PUEDES VER: Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes grupos de la industria de alimentos

lr.pe

Detrás de estas modificaciones estuvieron el expresidente de la Comisión de Economía, Ilich López y el excongresista José Jerí, hoy presidente de la República. Ambos proponían cambios en el directorio de las cajas municipales y limitar el plazo de duración de los presidentes. Al parecer, ya se hicieron efectivos, puesto que el último de ellos está incluido en el numeral 7.1 del reglamento.

Así, el presidente del directorio será elegido por un año y tendrá la posibilidad de reelegirse por dos periodos anuales consecutivos, cuando antes la norma solo les otorgaba un plazo de tres años seguidos en el cargo y una reelección sin límites. Además, se precisa en la Ley de Endeudamiento que no podrán ser parte del directorio los alcaldes, regidores y quienes no cumplan con los requisitos de idoneidad.

De acuerdo con la SBS, las modificaciones al reglamento introducen también mecanismos para asegurar la continuidad operativa de los directorios, mientras se designa al reemplazo correspondiente, en caso de remoción de algún miembro. Dicha medida permitirá contar con el quórum necesario para la toma oportuna de decisiones, así como evitar periodos prolongados de vacancia en sus puestos.

PUEDES VER: Petroperú: crece respaldo a su fortalecimiento institucional frente amenaza privatizadora del gobierno

lr.pe

Cajas municipales denuncian interferencia política

A través de un pronunciamiento institucional, la Fepcmac denunció a comienzos de diciembre que la reforma estructural dentro de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2026 constituye una afectación directa a la autonomía de las cajas municipales y un grave precedente de "captura política del sistema financiero".

"Incluir una reforma a un sector financiero especializado dentro de una ley destinada a regular la política de endeudamiento público constituye una práctica lesiva que vulnera la transparencia, impide el escrutinio técnico y democrático, y genera riesgos para la estabilidad institucional del sistema", señalaron.

En aquel momento, indicaron que evaluarán las implicancias constitucionales de la disposición aprobada y no descartaron la presentación de una acción de inconstitucionalidad para revertir los alcances de la norma, así como salvaguardar la independencia e integridad del sistema de cajas municipales.

Notas relacionadas
Cajas municipales lanzarán su billetera digital en abril del 2026: ¿Qué incluirá?

Cajas municipales lanzarán su billetera digital en abril del 2026: ¿Qué incluirá?

LEER MÁS
Cajas Municipales piden al Congreso aprobar ley que refuerza su autonomía y preserve la competencia con los bancos

Cajas Municipales piden al Congreso aprobar ley que refuerza su autonomía y preserve la competencia con los bancos

LEER MÁS
Caja Piura: voto dirimente también se habría usado para ratificar a funcionarios investigados

Caja Piura: voto dirimente también se habría usado para ratificar a funcionarios investigados

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes grupos de la industria de alimentos

Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes grupos de la industria de alimentos

LEER MÁS
Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
¿Habrá atención de los bancos para este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero?

¿Habrá atención de los bancos para este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero?

LEER MÁS
Feriados 2026 en Perú: conoce los feriados oficiales, días no laborables y fines de semana largos a nivel nacional

Feriados 2026 en Perú: conoce los feriados oficiales, días no laborables y fines de semana largos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Libertad: delincuentes prenden fuego a negocio de padres de subprefecto en Virú

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡Dubai festeja con un increíble espectáculo acuático y de luces!

Oleaje anómalo en Año Nuevo: estas son las playas que se verán afectadas en los primeros días del 2026, según la Marina de Guerra

Economía

Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes grupos de la industria de alimentos

¿Habrá atención de los bancos para este miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero?

Precio de combustibles HOY 31 de diciembre: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tachas contra los partidos políticos EN VIVO: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga podrían quedar fuera de las Elecciones 2026

ONPE repartirá S/80 millones entre 38 partidos para franja electoral

Primero La Gente de Marisol Pérez Tello a un paso de quedar fuera de carrera para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025