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Machu Picchu: suspenden ingreso al Camino Inka por deslizamientos y fuertes lluvias

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco restringirá el acceso desde este miércoles 19 de agosto y hasta nuevo aviso. Las lluvias provocaron deslizamientos, crecida de riachuelos, inundaciones y daños en varios sectores de la ruta.

Las lluvias también ocasionaron la caída de piedras en el sector del Abra Málaga, en la vía Cusco-La Convención.
Las lluvias también ocasionaron la caída de piedras en el sector del Abra Málaga, en la vía Cusco-La Convención. | Composición LR | Luis Álvarez
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La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco suspendió temporalmente el ingreso de visitantes a la Red de Caminos Inka de Machupicchu desde este miércoles 19 de agosto y hasta nuevo aviso, debido a los deslizamientos y daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en diversos sectores de la ruta prehispánica. La medida busca proteger la integridad de los turistas ante las condiciones meteorológicas adversas y garantizar la seguridad durante sus recorridos.

La directora ejecutiva de la DDC Cusco, Maritza Rosa Candia, informó que desde la noche del lunes 17 de agosto se presentan lluvias intensas e inusuales en distintos puntos de la Red de Caminos Inka. Estas condiciones provocaron deslizamientos de tierra, incremento del caudal de riachuelos, inundación de zonas de campamento, colapso de servicios higiénicos, daños en pontones y erosión de suelos, entre otras emergencias.

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Los incidentes fueron reportados en los sectores de Llulluchapampa, Ayapata, Paqaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna, considerados puntos de la ruta que requieren vigilancia permanente debido a las condiciones del terreno.

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Visitantes que ingresaron el 18 de agosto deberán retornar

Como parte de las medidas preventivas, la DDC Cusco dispuso el retorno de los visitantes que ingresaron al Camino Inka el martes 18 de agosto y prohibió nuevos ingresos a partir del miércoles 19.

El arqueólogo Francisco Huarcaya, responsable de Conservación de la Red de Caminos Inka, señaló que el personal de vigilancia y conservación mantiene un monitoreo permanente para detectar cualquier situación de riesgo y adoptar las medidas correspondientes.

Para los turistas que actualmente retornan del Camino Inka, las autoridades evalúan rutas alternas por el kilómetro 104, en Chachabamba, y el kilómetro 106, en Choquesuysuy. Sin embargo, la habilitación de estos accesos dependerá de las condiciones meteorológicas y de seguridad que se presenten hasta el 22 de agosto.

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DANA genera condiciones adversas en Cusco

La suspensión también responde a las condiciones meteorológicas previstas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) debido a la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), fenómeno que favorece la ocurrencia de precipitaciones y puede incrementar el riesgo de deslizamientos en zonas de montaña.

La DDC Cusco indicó que, si las condiciones adversas persisten, se realizarán los trámites correspondientes para reprogramar las visitas o devolver los costos de ingreso, según corresponda.

Asimismo, se dispuso mantener en alerta permanente al personal del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu para reforzar las labores de vigilancia, monitoreo y respuesta ante posibles emergencias.

Finalmente, la entidad exhortó a los operadores turísticos y usuarios de la Red de Caminos Inka a respetar las disposiciones de seguridad y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reapertura de la ruta.

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