Boletos para Machu Picchu: ministro Alberto Beingolea anuncia reforma total en plataforma de compra virtual, pero mantendrá venta física de 1.000 tickets diarios

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció la modificación integral de la plataforma virtual de venta de boletos para Machu Picchu. | Foto: Andina/Composición LR

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció la modificación integral de la plataforma virtual de venta de boletos para Machu Picchu. | Foto: Andina/Composición LR

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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que la plataforma virtual para la venta de boletos de ingreso a Machu Picchu será modificada de manera integral como parte de las primeras medidas de su gestión. El cambio fue anunciado tras una visita de trabajo a Cusco, donde el titular del sector sostuvo reuniones con actores vinculados al turismo y la cultura para identificar los principales problemas en la administración del santuario.

Beingolea precisó que la reforma del sistema digital no significará, por ahora, la eliminación de los 1.000 boletos que se comercializan diariamente de forma presencial en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. El ministro adelantó que las primeras decisiones oficiales se conocerán la próxima semana y estarán orientadas a mejorar el funcionamiento de la venta de entradas y la percepción sobre la gestión del principal destino turístico del país.

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¿Qué cambiará en la plataforma virtual de venta de boletos para Machu Picchu?

El titular del Ministerio de Cultura sostuvo que la plataforma actual requiere mejoras y señaló que ya se realizan coordinaciones para aplicar cambios inmediatos. Aunque no detalló cuáles serán las nuevas características del sistema ni cómo funcionará el proceso de compra tras la reforma, aseguró que la modificación será total y formará parte de las primeras acciones de su gestión.

La medida despertó dudas sobre el futuro de los 1.000 tickets que se reservan para la venta física en Machupicchu Pueblo. Beingolea descartó haber anunciado su eliminación y remarcó que, hasta el momento, el cambio planteado se concentra en la plataforma digital. De esta manera, ambas modalidades de adquisición de entradas continuarán operando mientras se definen las nuevas disposiciones.