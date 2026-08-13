Los gremios de transportistas evaluarán acatar un paro nacional ante la ola de criminalidad que aqueja al sector. | Composición LR | Elvis Cairo

Los gremios de transportistas evaluarán acatar un paro nacional ante la ola de criminalidad que aqueja al sector. | Composición LR | Elvis Cairo

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La violencia contra el transporte público vuelve a poner en alerta al sector. Tras el ataque armado contra un bus de la empresa Nuevo Horizonte, ocurrido en Ate y que dejó al conductor en estado crítico y a un menor herido, los gremios de transporte urbano evalúan convocar a una nueva paralización nacional.

La posibilidad de un paro será discutida este jueves durante una reunión en la que participarán 12 gremios del sector. Los dirigentes sostienen que la medida no respondería únicamente al último ataque, sino a una escalada de extorsiones, amenazas y atentados que, según denuncian, continúa pese a las acciones anunciadas por el Gobierno.

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Transportistas exigen un plan contra la criminalidad

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, calificó de insostenible la situación que atraviesan los transportistas y aseguró que el sector está dispuesto a colaborar con las autoridades para enfrentar a las organizaciones criminales.

"Tenemos que trabajar de manera conjunta. Hemos planteado control territorial, que no requiera grandes inversiones. No puede ser que a los tres días de implementarse el Plan Escudo, los delincuentes se estén riendo de todo nuestro país, matando a gente inocente", señaló en declaraciones a Exitosa.

El dirigente cuestionó la falta de resultados inmediatos frente a la delincuencia y reclamó al Ejecutivo establecer una estrategia concreta para proteger a conductores, pasajeros y empresas de transporte.

Vargas remarcó que una eventual paralización no estaría condicionada a que ocurra un nuevo asesinato. Por el contrario, sostuvo que el objetivo sería ejercer presión sobre las autoridades para que expliquen cuáles serán las acciones que se aplicarán para contener el avance del crimen organizado.

"Una medida de paro va a ser contra nuestros gobernantes, que no nos están explicando cuáles son las medidas que van a implementar ni cómo van a hacerle frente", manifestó.

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12 gremios definirán si habrá medida de fuerza

La reunión de este jueves será determinante para conocer si los transportistas acuerdan una paralización. Vargas confirmó que representantes de 12 gremios analizarán las propuestas que llevarán al Ejecutivo y decidirán si adoptan alguna medida de fuerza.

"Es posible que haya, yo no digo que no; de repente tomamos una medida de fuerza. Tenemos una reunión de 12 gremios de transporte y vamos a adoptar alguna medida, pero es el llamado de atención al Gobierno, porque es el que tiene que ponerse a trabajar", sostuvo.

El dirigente aclaró que los transportistas no esperan que la delincuencia desaparezca de manera inmediata, pero sí demandan un plan de acción que permita reducir los ataques y recuperar la seguridad en las rutas.

La advertencia ocurre luego del ataque contra un vehículo de Nuevo Horizonte en Ate, un nuevo episodio que vuelve a exponer la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público. El caso se suma a una serie de amenazas y atentados registrados contra empresas y conductores, especialmente en Lima.

De concretarse, una paralización podría afectar el servicio de transporte urbano en Lima y también generar repercusiones en el transporte interprovincial hacia otras regiones. La decisión dependerá de los acuerdos que adopten los 12 gremios y de la respuesta que reciban del Gobierno frente a sus demandas de seguridad.