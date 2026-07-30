El Coliseo de Roma, famoso por sus combates de gladiadores, también fue escenario de naumaquias, batallas navales que destacaron la ingeniería romana. Un reportaje de Historia National Geographic revela su innovador sistema hidráulico. | Ilustración LR/National Geographic/ChatGPT

El Coliseo de Roma, famoso por sus combates de gladiadores, también fue escenario de naumaquias, batallas navales que destacaron la ingeniería romana. Un reportaje de Historia National Geographic revela su innovador sistema hidráulico. | Ilustración LR/National Geographic/ChatGPT

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Coliseo de Roma destaca globalmente por los combates entre gladiadores y las exhibiciones con bestias salvajes. No obstante, durante sus años iniciales, este anfiteatro albergó naumaquias: impresionantes recreaciones de batallas navales que evidenciaron el dominio técnico de la civilización clásica. Un reportaje de Historia National Geographic señala que dichas funciones acuáticas requerían un avanzado sistema hidráulico para inundar la arena en apenas 35 minutos.

Estas representaciones marítimas poseían un carácter exclusivo y celebraban momentos clave del Imperio. En la obra Vida de los doce césares, el historiador Suetonio relata que el emperador Tito organizó un combate marítimo durante la inauguración de la estructura en el año 80 d. C., una gesta que hoy ratifica el monumental nivel de la ingeniería romana.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cómo el Coliseo romano logró transformarse en un escenario de batallas navales?

Durante cien días de festividades inaugurales convocadas por el emperador Tito, el Anfiteatro Flavio asombró al público al convertir su arena en una superficie navegable para recrear combates marítimos. Según recoge Suetonio, el mandatario ofreció "una batalla naval en el antiguo estanque", cita que constata ese inédito espectáculo junto a otros relatos de la época. Historia National Geographic destaca que este hito evidencia la enorme versatilidad técnica que poseía el recinto imperial antes de sus remodelaciones arquitectónicas tardías.

Para conseguir tal hazaña, los ingenieros emplearon una avanzada red conectada a los acueductos de Roma, con especial protagonismo del Aqua Claudia. Previamente, operarios impermeabilizaban las paredes y la base del foso mediante un revestimiento de cal para impedir filtraciones. Diversos análisis técnicos estiman que la inundación completa tardaba cerca de 35 minutos, un tiempo récord que facilitaba transicionar velozmente entre exhibiciones terrestres y acuáticas.

Las dimensiones del foso central —86 metros de longitud por 54 de anchura— impusieron el uso de embarcaciones ligeras y de poco calado, operadas por tripulantes que recreaban enfrentamientos históricos. El arqueólogo Jean-Claude Golvin afirma que "las primeras fases del Coliseo permitían usos que posteriormente desaparecieron tras las modificaciones estructurales del edificio". Esta lectura, compartida por historiadores contemporáneos, confirma que el subsuelo original permitía maniobras náuticas hoy imposibles de reproducir en la estructura visible.

¿Por qué el Coliseo romano dejó de inundarse para las naumaquias?

Las naumaquias romanas superaban el mero espectáculo náutico al escenificar complejas batallas históricas como la de Salamina. En estos combates navales intervenían gladiadores, esclavos y reos sentenciados a pena capital. Autores clásicos como Casio Dión y Suetonio coinciden en que los emperadores utilizaban estas exhibiciones monumentales para impactar a la población y consolidar su autoridad política.

El anfiteatro de los Flavios abandonó pronto estas funciones debido a una remodelación estructural determinante. Bajo el mandato de Domiciano (81-96 d. C.) se edificó el hipogeo, una red subterránea con pasillos, jaulas y elevadores destinada a optimizar las luchas tradicionales. Dichas obras inutilizaron de manera definitiva la posibilidad de anegar la arena.

A partir de esa modificación, los enfrentamientos acuáticos volvieron a lagos artificiales y recintos especializados. Historia National Geographic señala que la última gran simulación náutica de la Roma Antigua ocurrió a mediados del siglo III d. C. La combinación de registros históricos y hallazgos arqueológicos recientes posibilita reconstruir hoy este ambicioso entretenimiento de la Antigüedad.