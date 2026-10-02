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Congreso: Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este 6 de octubre dictamen sobre pedido de facultades

Tras la aprobación en la Comisión de Constitución, la Junta de Portavoces programó un debate de tres horas para decidir la entrega de facultades.

Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este 6 de octubre dictamen sobre pedido de facultades.
Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este 6 de octubre dictamen sobre pedido de facultades.Foto: Congreso
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El Pleno de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo martes 6 de octubre para debatir el dictamen que propone delegar facultades legislativas al Ejecutivo. La medida busca permitir que el Gobierno emita normas en dos áreas específicas: seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno El Niño.

El acuerdo fue tomado por unanimidad en la Junta de Portavoces, bajo la conducción del presidente de la Cámara, Oscar Reto Otero. Durante la sesión, se estableció que el debate en el Pleno tendrá una duración total de tres horas, tiempo que se distribuirá entre los seis grupos parlamentarios.

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Cambios en el dictamen y postura de las bancadas

El proyecto que llegará al Pleno fue aprobado previamente en la Comisión de Constitución con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

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El texto fue impulsado por las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular. Por su parte, la bancada de Juntos por el Perú votó en contra al señalar el riesgo de que la propuesta sea modificada posteriormente en el Senado, mientras que Fuerza Popular mostró una postura dividida: hubo abstenciones de dos de sus miembros y votos a favor con reservas.

La propuesta aprobada difiere del pedido original presentado por el Ejecutivo. El nuevo dictamen reduce el plazo de las facultades de 120 a 90 días calendario y limita las materias a seguridad y el fenómeno El Niño.

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De esta manera, se descartaron los planteamientos del Ejecutivo en temas de economía, régimen laboral privado, reducción de feriados y la facultad de crear, fusionar o disolver ministerios. Tampoco se incluyó calificar a bandas criminales como organizaciones terroristas ni el uso directo de las Fuerzas Armadas en seguridad.

En cuanto a la atención del fenómeno El Niño, la iniciativa contempla agilizar la ayuda humanitaria de Indeci en los primeros 15 días, acelerar el otorgamiento de bonos y viviendas para los afectados, y facilitar financiamiento, seguros y maquinaria para el sector agrícola.

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