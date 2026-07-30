Ministro de Trabajo niega reducción de los feriados nacionales, pero proyecto del Ejecutivo plantea revisarlos

MIinistro de Trabajo niega reducción de los feriados nacionales, pero proyecto del Ejecutivo plantea revisarlos. | Composición LR/IA

MIinistro de Trabajo niega reducción de los feriados nacionales, pero proyecto del Ejecutivo plantea revisarlos. | Composición LR/IA

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El Gobierno aún no ha decidido reducir los 16 feriados nacionales. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró este jueves que primero se evaluará el impacto de estas fechas antes de determinar si corresponde mantenerlas o plantear alguna modificación.

La declaración se produce después de que el Ejecutivo presentara ante el Congreso un proyecto de ley mediante el cual solicita facultades legislativas. Entre las materias incluidas en el pedido figura la revisión del régimen de feriados, lo que abrió la posibilidad de que el calendario sea modificado.

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Sheput sostuvo que esa posibilidad no significa que exista una decisión tomada. En declaraciones a RPP, señaló que el Ejecutivo recopilará información sobre los efectos de los feriados antes de definir su posición.

"No se van a aumentar ni disminuir los feriados; primero evaluaremos el impacto", afirmó.

Para el abogado laboralista César Puntriano, la diferencia entre lo planteado en el proyecto y la posterior aclaración del ministro debe explicarse con mayor precisión. En diálogo con este medio, cuestionó la claridad de los mensajes que está dando el Ejecutivo.

"Hay un primer tema a considerar (...) que tiene que ver con la claridad de los mensajes que se dan a la población", señaló.

Puntriano consideró que la revisión incluida en el proyecto deja abierta la posibilidad de reducir los días de descanso. "Si es revisión, la revisión debería apuntar a reducirlos. Porque si los vas a mantener igual, o los vas a incrementar, no los revisas", sostuvo.

CGTP exige sustento técnico para revisar los feriados y cuestiona las facultades

Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), cuestionó que el Ejecutivo plantee revisar los feriados sin explicar las razones que justificarían una modificación.

"Todo cambio tiene que ser bajo sustento técnico", afirmó Minaya a La República.

El dirigente sindical recordó que varias de las fechas incorporadas al calendario fueron aprobadas durante el periodo legislativo anterior bajo el argumento de promover el turismo. Por ello, considera que si ahora el Ejecutivo sostiene que los feriados afectan la economía, debe presentar evidencia que explique ese cambio de criterio.

Minaya cuestionó que las mismas fuerzas políticas que participaron en la aprobación de nuevos feriados sostengan ahora que estas fechas ponen en riesgo el desarrollo económico. A su juicio, corresponde que el Gobierno exponga cuáles son las razones técnicas para plantear una revisión.

El cuestionamiento de la CGTP también alcanza al pedido de facultades legislativas. La central sindical rechaza que los asuntos laborales sean incluidos en la delegación solicitada por el Ejecutivo y sostiene que estas materias deberían discutirse en los espacios institucionales de diálogo entre trabajadores y empleadores.

"Las propuestas de facultades legislativas no deben incluir los temas laborales", afirmó Minaya.

Según explicó, existe un espacio oficial para que las organizaciones sindicales y los representantes empresariales participen en la discusión de las reformas laborales. Para la CGTP, trasladar estas decisiones directamente al Ejecutivo reduciría la participación de los trabajadores en modificaciones que pueden afectar sus derechos.

Minaya también cuestionó los efectos que podría tener una eventual reorganización del sector público incluida en el pedido de facultades. Señaló que una reducción de ministerios u organismos podría traducirse en una disminución de puestos de trabajo.

Feriados en Perú: especialista pide medir el impacto económico antes de reducirlos

La eventual modificación del calendario también plantea una discusión sobre el impacto económico de los días de descanso. Para Puntriano, el Ejecutivo debe contrastar los efectos sobre la actividad productiva con los ingresos que generan sectores vinculados al turismo.

El abogado recordó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estimó en 2023 un impacto de 0,14 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) asociado a los nuevos feriados. Sin embargo, señaló que esa cifra debe contrastarse con el movimiento económico generado por los viajes y el consumo durante los días de descanso.

"Por un lado se dice que efectivamente hay un impacto en el Producto Bruto Interno, pero por otro lado está el ingreso por el turismo. Entonces hay que ver si realmente, aplicando por un lado ese beneficio y por otro lado el impacto negativo, verificar en el resultado si son medidas favorables o no", explicó a este medio.

Los feriados nacionales están establecidos por ley. Por ello, una eventual reducción requeriría una modificación legal aprobada por el Congreso o un decreto legislativo, si el Parlamento concede al Ejecutivo facultades para legislar sobre esta materia.

Por ahora, Sheput sostiene que no existe una decisión para reducir los 16 feriados y que primero se evaluará su impacto. Sin embargo, el proyecto presentado al Congreso incorpora la revisión del régimen entre las materias que el Ejecutivo busca abordar.

La CGTP exige que cualquier modificación tenga sustento técnico y cuestiona que los asuntos laborales sean incluidos en las facultades. Puntriano, por su parte, pide que el Gobierno determine con datos el efecto económico de los feriados antes de plantear cambios.