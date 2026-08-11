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Tragedia en Ayacucho: combi cae a un abismo de 500 metros y deja cuatro fallecidos en Huamanga

El conductor y tres pasajeros perdieron la vida luego de que la unidad se despistara y cayera a un vacío en la localidad de Huancarama. Los cuerpos fueron rescatados y llevados a la morgue regional.

El vehículo terminó completamente destruido tras el siniestro
El vehículo terminó completamente destruido tras el siniestro | Foto: Andina / Difusión
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Cuatro fallecidos dejó un accidente de tránsito en la región Ayacucho. El siniestro se produjo la mañana del lunes 10 de agosto cuando una combi que transportaba pasajeros sufrió un despiste y cayó hacia un abismo profundo de más de 500 metros, en el distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga.

La unidad cubría una ruta desde la localidad de Andaraccay hasta la ciudad de Ayacucho, pero por razones que aún se investigan, se desvió antes de llegar a su destino final, en el sector de Huancarama, y terminó completamente destruida en una zona de difícil acceso.

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Víctimas identificadas

Las personas que perdieron la vida producto del accidente fueron identificadas como Vicente Reyes Peralta, Aurelia Prado Soto, Yeny Huamán Gutiérrez y el conductor del vehículo, Cristian Oscata. Tras varias horas de intenso trabajo, sus cuerpos fueron recuperados por equipos de rescate que llegaron hasta la zona y luego fueron trasladados a la morgue de Ayacucho.

En tanto, una persona que sobrevivió al siniestro con lesiones graves fue evacuada al Hospital Regional de Ayacucho. Sus familiares esperan su recuperación.

Hipótesis en investigación

De acuerdo con información preliminar, el accidente se habría producido luego de que el conductor perdiera el control de la unidad por el mal estado de la vía y el exceso de velocidad. La Policía y la Fiscalía ya iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas exactas de la tragedia.

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