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Universidades de arte rechazan recorte presupuestal y anuncian movilización hacia el MEF: ''¡Educación digna!''

Estudiantes de seis instituciones públicas artísticas denuncian que una transferencia de partidas afecta sus presupuestos y advierten riesgo para la continuidad de sus actividades académicas y administrativas. Marchan hacia el Ministerio de Economía y Finanzas.

Estudiantes de instituciones públicas de educación artística protestarán el 17 de agosto contra el recorte presupuestal implementado por el Minedu, que afecta su desarrollo académico.
Estudiantes de instituciones públicas de educación artística protestarán el 17 de agosto contra el recorte presupuestal implementado por el Minedu, que afecta su desarrollo académico. | Difusión
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Organizaciones estudiantiles de las principales instituciones públicas de educación artística del país convocaron para este lunes 17 de agosto a una movilización contra el recorte presupuestal dispuesto por el Ministerio de Educación (Minedu) mediante la Resolución Ministerial N.° 450-2026-MINEDU.

La protesta será encabezada por el Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático (ENSAD), el Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, el Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes y la Federación de Estudiantes del Perú. La concentración está prevista para las 12.00 p. m. en el Palacio de Justicia, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Los estudiantes cuestionan la transferencia de partidas autorizada por el Decreto Supremo N.° 155-2026-EF, que permite retirar hasta S/ 254 millones del presupuesto del Ministerio de Educación. Según denunciaron, S/ 10.758.058 de ese monto corresponden a seis instituciones públicas vinculadas con la formación artística.

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Bellas Artes afronta el mayor impacto

El caso que genera mayor preocupación es el de la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú, instituciones que atraviesan un proceso de transición. De acuerdo con los datos difundidos por los estudiantes, ambas unidades registran un recorte conjunto de S/ 5.400.221, equivalente al 50,7% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) combinado de 2026.

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas y la Universidad Nacional de Folklore José María Arguedas, también en proceso de transición institucional, perderían S/ 2.184.323, monto equivalente al 17,8% de su PIM combinado.

En las demás instituciones, los recortes serían menores en proporción, pero también afectarían sus recursos disponibles. La Escuela Nacional Superior de Ballet registra una reducción de S/ 809.799; la ENSAD, que transita hacia la Universidad Nacional de Arte Escénico, pierde S/ 539.300; la Universidad Nacional de Música, S/ 1.753.297; y la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, S/ 71.118.

Los estudiantes sostienen que la reducción resulta contradictoria con la finalidad de la Ley N.° 32732, que aprobó créditos suplementarios destinados, entre otros objetivos, al cierre de brechas y a garantizar la continuidad de los servicios del Estado.

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Reclaman garantías para la educación artística

Las organizaciones estudiantiles advierten que el recorte se produce en un contexto de limitaciones presupuestales en el sector educativo y podría afectar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de las instituciones.

Por ello, demandan que el Minedu y el MEF reviertan la reducción y aseguren un financiamiento sostenido para la educación superior artística pública. También solicitan que se respeten los compromisos vinculados con los procesos de licenciamiento, institucionalización y transición de las escuelas hacia universidades.

Los estudiantes hicieron un llamado a autoridades, universidades, institutos, organizaciones estudiantiles y ciudadanía a sumarse a la movilización convocada para este lunes.

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