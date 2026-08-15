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Contraloría alerta que 317 municipios ejecutaron menos del 40% de recursos para afrontar El Niño

De este grupo, 109 instituciones registraban una ejecución del 0% hasta fines de julio. La mayoría corresponde a comunas distritales de Áncash, San Martín y La Libertad.

La Contraloría alerta baja ejecución del presupuesto para enfrentar el fenómeno
La Contraloría alerta baja ejecución del presupuesto para enfrentar el fenómeno | Foto: Contraloria
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La Contraloría General de la República (CGR) alertó que 317 municipalidades ejecutaron menos del 40% del presupuesto destinado a afrontar los efectos del Fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027.

Con corte al 31 de julio, el organismo detectó la falta de ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado al Programa Presupuestal 0068 denominado 'Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastre'.

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Más de 100 municipios no registran ninguna ejecución

Del total de 317 gobiernos locales, el ente identificó que 109 municipalidades tenían una ejecución de 0%, de las cuales 17 corresponden a comunas distritales de 12 provincias de la región Áncash, seguido de 10 distritos de San Martín y otros 10 distritos de La Libertad.

El resto de municipalidades se distribuyen entre las regiones de Arequipa (8), Ayacucho (7), Cajamarca (7), Huancavelica (8), Huánuco (1), Ica (1), Junín (6), Lambayeque (4), Lima (8), Loreto (5), Piura (9), Tacna (1) y Tumbes (1). A ellos se suman seis municipalidades provinciales en Áncash (3), La Libertad (1), Tacna (1) y Loreto (1).

Ejecución limitada en 208 municipios

Por otro lado, la Contraloría halló que 208 municipalidades tienen un avance de ejecución presupuestal entre 0.01% y 40%. De este grupo, 41 son municipios provinciales y 167 distritales.

En el caso de las municipalidades distritales, la mayor cantidad corresponde a Cajamarca (19), Piura (18), Ayacucho (15), Huancavelica (13), Lambayeque (12) y Huánuco (11). A nivel de municipalidades provinciales, la mayor cantidad se encuentra en Amazonas (4), Junín (4), Áncash (3), Lima (3), Loreto (3), Piura (3) y Huánuco (3).

Nueve GORE con avance menor al 40%

El organismo también emitió otros 22 informes de orientación de oficio a los gobiernos regionales, de los cuales nueve tenían una ejecución menor al 40% del Programa Presupuestal 0068. Estos comprenden a Áncash, Apurímac, la Provincia Constitucional del Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Tumbes.

En tanto, se detectó que 13 gobiernos regionales (Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tacna y Madre de Dios) tienen al menos un distrito en su ámbito con una ejecución menor al 40% del mismo programa.

Observan a cinco entidades del Gobierno Nacional

Por último, el ente consignó cinco informes a entidades del Gobierno Nacional alertando que tenían una ejecución menor al 40% de los recursos asignados al Programa Presupuestal 0068. Los documentos corresponden a los ministerios del Interior, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Defensa, así como al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.

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