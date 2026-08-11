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Terremoto en Lima: 80% de viviendas fueron construidas informalmente y la mitad tendría alta vulnerabilidad

Según la Cámara Peruana de la Construcción, cerca del 50% de las casas informales tienen alta vulnerabilidad ante sismos, lo que incrementa significativamente el riesgo para sus habitantes.

Capeco informó el riesgo que presentan alrededor del 80% de las viviendas en Lima ante un eventual terremoto.
Capeco informó el riesgo que presentan alrededor del 80% de las viviendas en Lima ante un eventual terremoto. | Composición LR | Difusión
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Un eventual terremoto de gran magnitud en Lima podría provocar miles de víctimas debido a la vulnerabilidad de numerosas viviendas de la capital. Especialistas advirtieron que la informalidad en la construcción representa uno de los principales factores que podrían agravar el impacto de un fuerte movimiento telúrico.

Representantes de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) señalaron que aproximadamente el 80% de las viviendas de Lima fueron construidas de manera informal. De este grupo, alrededor de la mitad presentaría una condición de alta vulnerabilidad frente a un sismo de gran intensidad.

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El riesgo no se limita a la capital. Según información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en el territorio comprendido entre Áncash e Ica, alrededor de 4,8 millones de personas viven en zonas de muy alto riesgo sísmico, mientras que otras 5,6 millones se encuentran en áreas consideradas de riesgo alto.

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¿Por qué podrían colapsar las viviendas durante un terremoto?

Miguel Estrada, decano de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), explicó que existen tres factores fundamentales que influyen en el comportamiento de una edificación durante un terremoto: el tipo de suelo, la calidad y formalidad de la construcción, y las características del sismo, como la distancia y profundidad de su epicentro.

El especialista remarcó que Perú cuenta con una normativa de construcción sismorresistente, pero advirtió que esta pierde efectividad cuando las viviendas son levantadas sin respetar los criterios técnicos establecidos.

Una alternativa para reducir el riesgo de las edificaciones que ya existen es el reforzamiento estructural. Estos procedimientos permiten mejorar las condiciones de una vivienda para disminuir la posibilidad de colapso durante un movimiento telúrico y, principalmente, proteger la vida de sus ocupantes.

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¿Qué hacer en casa ante un terremoto?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) se recomienda que las familias elaboren un plan familiar de emergencia y determinen con anticipación las zonas seguras dentro de sus viviendas.

También es importante identificar las rutas de evacuación y mantener los pasadizos despejados. Los especialistas recomiendan, además, fijar muebles altos y retirar objetos que puedan caer durante un sismo y provocar lesiones.

La evaluación de las viviendas por parte de profesionales especializados también resulta clave para identificar posibles deficiencias estructurales y determinar si es necesario realizar trabajos de reforzamiento.

Los especialistas recuerdan que la preparación debe comenzar antes de que ocurra un terremoto. En una ciudad como Lima, donde millones de personas están expuestas a la actividad sísmica, reducir la vulnerabilidad de las viviendas puede marcar la diferencia entre daños materiales y el colapso de una estructura con personas en su interior.

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