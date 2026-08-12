Fernando Valcárcel: “La música tiene una llegada emocional y un impacto mucho más fuerte que cualquier arte”

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Este jueves 13 de agosto, en el auditorio del Colegio Humboldt, se llevará a cabo el concierto Notas de Esperanza, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y la dirección del maestro Fernando Valcárcel. Con ellos estarán Jimena Burga (violín) y Francisca Prudencio (soprano).

Por las señas expuestas, se trata de un espectáculo en el cual la calidad está más que asegurada. Pero lo cierto es que Notas de Esperanza es un concierto en beneficio de la Asociación Creciendo. Esta iniciativa, que lleva 23 años de actividad, está enfocada en mejorar la educación de niños y adolescentes de Río Negro, Satipo y Junín.

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“Esta es una actividad para recaudar fondos para Creciendo. Esta asociación empezó así. Mi suegro le pidió apoyo a mi esposa para un poblado cuyos adolescentes estaban terminando el colegio. Con la ayuda de amigos reunió dinero y regalos para los adolescentes. Cuando llegó a Villa Victoria, se dio con la sorpresa de que no eran adolescentes, sino que era la graduación de un colegio de primaria. Cuando regresó y me contó lo que pasó, decidimos hacer una actividad para recaudar fondos. Empezamos con un carnero al palo. En estos años hemos ayudado a muchos niños y adolescentes en su educación. De todas las actividades que hemos hecho para Creciendo, el concierto del 13 es el más significativo por la calidad de los artistas”, declara para La República, Wilhelm Pezet, miembro del directorio de Creciendo.

“La labor del artista no es solo brindar su talento, su voz, su música; también debe apoyar iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Hace poco tuvimos un concierto a favor de MAGIA, que ayuda a niños con cáncer. Y en esta ocasión la Orquesta Sinfónica Nacional estará apoyando a Creciendo con Notas de Esperanza, que hace una labor trascendental”, dice Fernando Valcárcel, uno de los compositores, directores y pianistas más reputados del país.

Vista del Complejo Educativo Sondoveni, a cargo de Creciendo. Foto: Asociación Creciendo.

“La música, en su esencia abstracta e inasible, tiene una llegada emocional y un impacto mucho más fuerte que cualquier arte. Creo que eso es lo que la distingue. Quienes hacemos música nos hemos enamorado de la fuerza expresiva de su esencia. Tengo expectativas por el concierto, porque he visto que al público le gusta la música orquestal, que está abierta tanto a lo académico como a lo popular. Ahora veo a mucha gente joven que busca la experiencia de la música orquestal. Estamos en tiempos de sincretismo, de mezclas. En la música orquestal entran muchos registros, pero lo que no se negocia es la calidad, y eso lo nota el público. Se tiene que respetar la tradición para saber hacia dónde nos dirigimos”.

No pasemos por alto que Fernando Valcárcel pertenece a una familia de grandes músicos e intelectuales. Su padre, Edgar, y su tío abuelo, Theodoro, son dos de los más importantes músicos peruanos. El historiador Luis E. Valcárcel y el poeta Alberto Valcárcel también son sus familiares. Al respecto, Fernando Valcárcel dice: “Nunca he sentido presión por la tradición familiar. Mi padre, Edgar, me inculcó el amor y el respeto a las tradiciones. Con el tiempo me di cuenta de lo que han hecho los Valcárcel y asumo la tradición familiar con responsabilidad. Me educaron en la excelencia musical. Por eso he estudiado y no me he entregado a lo inmediato, ni a la bohemia, ni al facilismo. No soy el único que lo hace. Creo que parte de la preferencia de los jóvenes por la música clásica se debe a que está viendo buenos conciertos. Esa excelencia no se consigue de la noche a la mañana. Lo que haremos el jueves tiene la misma exigencia que un concierto no benéfico. Se trata de ayudar, de colaborar con un proyecto que no recibe ayuda de nadie, solo de las personas de buena voluntad y que quieran ayudar. Es por eso que Notas de Esperanza es también muy especial para mí. La música tiene un factor transformador en las personas. Hemos preparado un programa muy bonito, con piezas clásicas y piezas populares. Cuando sales de un concierto sinfónico, sales lleno con otra perspectiva”. Apoyemos a Creciendo este jueves 13.

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Dato:

Información y entradas: 956385497.