HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

MML defiende trenes de Porky y candidatos a Surco | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Gobierno aprobó declarar de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú

El canciller Carlos Espá resaltó la visita del Papa en Zaña para el aniversario de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, la reunión con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno y la misa a realizar en la Base Aérea Las Palmas.

El papa León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 en su primer viaje apostólico por Sudamérica, recorriendo ciudades como Lima, Chiclayo y Cusco.
El papa León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 en su primer viaje apostólico por Sudamérica, recorriendo ciudades como Lima, Chiclayo y Cusco. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, quien estará en el país del 11 al 17 de noviembre de 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros del miércoles 12 de agosto.

TE RECOMENDAMOS

ROSPIGLIOSI DENUNCIA A JUECES POR INAPLICAR LEY DE IMPUNIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Nosotros tradicionalmente la Cancillería siempre ha tenido la secretaría técnica de la Comisión de Alto Nivel Especial, encargada de organizar la visita del papa. Va a ser una visita especial, el Perú entero está esperando la llegada del papa peruano. Yo sé que será una cosa extraordinaria que el punto más alto de la visita del papa, en la parte religiosa será su viaje a Zaña, allí se va a celebrar el 300° aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo”, dijo.

Además del aniversario de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, Espá mencionó otros dos eventos en el recorrido del Santo Padre. Se trata de la reunión que sostendrá con Keiko Fujimori y la misa a realizar en la Base Aérea Las Palmas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

FAP alerta presencia de remanentes de explosivos y municiones militares en terreno donde se realizará la multitudinaria misa del papa León XIV en Chiclayo

LEER MÁS
Papa León XIV llegará a Pucallpa y pondrá la mirada en problemas de la Amazonía y pueblos indígenas, según obispo

Papa León XIV llegará a Pucallpa y pondrá la mirada en problemas de la Amazonía y pueblos indígenas, según obispo

LEER MÁS
Papa León XIV volverá al Perú: Chiclayo y Cusco se preparan con fe y esperanza para "el regreso a casa" del pontífice

Papa León XIV volverá al Perú: Chiclayo y Cusco se preparan con fe y esperanza para "el regreso a casa" del pontífice

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

LEER MÁS
Ahora Nación y Fuerza Popular protagonizan disputa por oficinas en el Congreso: policía ingresó a las instalaciones

Ahora Nación y Fuerza Popular protagonizan disputa por oficinas en el Congreso: policía ingresó a las instalaciones

LEER MÁS
Poder Judicial suspende condición de agremiado de Gino Rios del Colegio de Abogados de Lima

Poder Judicial suspende condición de agremiado de Gino Rios del Colegio de Abogados de Lima

LEER MÁS
Catherin Palomino admite proceso judicial con sobrino de Castillo y niega relación con el expresidente

Catherin Palomino admite proceso judicial con sobrino de Castillo y niega relación con el expresidente

LEER MÁS
Keiko Fujimori nombra a Juan Falconí en la Procuraduría General pese a que la ley lo prohíbe

Keiko Fujimori nombra a Juan Falconí en la Procuraduría General pese a que la ley lo prohíbe

LEER MÁS
Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025