Gobierno aprobó declarar de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú

El papa León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 en su primer viaje apostólico por Sudamérica, recorriendo ciudades como Lima, Chiclayo y Cusco. | Difusión

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El Gobierno declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, quien estará en el país del 11 al 17 de noviembre de 2026.

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria del Consejo de Ministros del miércoles 12 de agosto.

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"Nosotros tradicionalmente la Cancillería siempre ha tenido la secretaría técnica de la Comisión de Alto Nivel Especial, encargada de organizar la visita del papa. Va a ser una visita especial, el Perú entero está esperando la llegada del papa peruano. Yo sé que será una cosa extraordinaria que el punto más alto de la visita del papa, en la parte religiosa será su viaje a Zaña, allí se va a celebrar el 300° aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo”, dijo.

Además del aniversario de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, Espá mencionó otros dos eventos en el recorrido del Santo Padre. Se trata de la reunión que sostendrá con Keiko Fujimori y la misa a realizar en la Base Aérea Las Palmas.