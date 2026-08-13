El ataque a balazos dejó a tres personas heridas, quienes se encontraban dentro del toldo donde se realizaba el cumpleaños. | Composición LR

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Una celebración de cumpleaños terminó en una violenta balacera durante la madrugada en San Juan de Miraflores. Tres personas resultaron heridas luego de que sujetos que se desplazaban en una motocicleta dispararan contra un grupo de vecinos que festejaba en plena vía pública, en el sector de Pamplona Alta.

El ataque ocurrió en la zona 12 de Noviembre, donde los asistentes habían instalado un toldo en la calle para celebrar. De acuerdo con los testigos, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta, se ubicaron a un lado de la vía y abrieron fuego directamente contra las personas que se encontraban reunidas.

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Tres personas resultaron heridas

Entre los heridos se encuentra un comerciante que se dedica a la venta de aves en el mercado San Jesús, ubicado en la zona. Tras el ataque, los propios asistentes lo auxiliaron y lo trasladaron en un vehículo de transporte público para que recibiera atención médica.

Los testigos señalaron que uno de los agraviados recibió un impacto de bala en el cuello. Otra víctima resultó herida en el fémur y una de sus manos, mientras que un tercer afectado resultó con una lesión luego de que un proyectil le rozara la cabeza.

La balacera generó temor entre los vecinos, quienes permanecieron alarmados por varios minutos tras escuchar los disparos.

Policía busca identificar a los atacantes

La zona fue acordonada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes recogieron evidencias balísticas y realizaron las primeras diligencias para reconstruir la secuencia del ataque.

Hasta el momento, se desconoce el móvil de la balacera y quién era el objetivo de los delincuentes. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y buscan determinar si los disparos estuvieron dirigidos contra alguna de las personas que participaba en la celebración.

Las unidades especializadas de la Policía quedaron a cargo de las investigaciones. Como parte de las diligencias, los agentes revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores para identificar a los atacantes y establecer la ruta que utilizaron para escapar.

Los vecinos de la zona 12 de Noviembre, en Pamplona Alta, expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos y solicitaron una mayor presencia policial para evitar nuevos ataques en el sector.