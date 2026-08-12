Video que muestra el colapso de un edificio "a causa del terremoto de 7,4 que azotó Colombia" fue elaborado con inteligencia artificial

Video que muestra el colapso de un edificio "a causa del terremoto de 7,4 que azotó Colombia" fue elaborado con inteligencia artificial

Se encontraron anomalías en el material, como la aparición y desaparición de personas y vehículos, al igual que comportamientos poco coherentes de quienes espectaban el derrumbe. Un análisis con herramientas especializadas confirmó que no era real.

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Diana Sanchez Bustamante
Publicado: 12/08/2026

LO FALSO:

  • Recientemente se ha difundido un video del colapso de un edificio a causa del terremoto de 7,4 en Colombia.

LO VERDADERO:

  • El contenido presenta inconsistencias, como la aparición y desaparición de personas y vehículos, el comportamiento inusual de los espectadores, entre otros.
  • Un análisis con las herramientas especializadas Hive Moderation y SynthID confirmó que se elaboró con inteligencia artificial.

En el contexto del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, se viralizó en redes sociales un video que supuestamente mostraba el colapso de un edificio mientras un par de bomberos utilizaba una escalera mecánica para realizar labores de rescate en los pisos superiores. Sin embargo, el material presentaba inconsistencias que ponían en duda su autenticidad.

Capturas de pantalla del video viral. Foto: Facebook

Capturas de pantalla del video viral. Foto: Facebook

Por ejemplo, algunas personas aparecían repentinamente en determinados fotogramas, mientras que otras desaparecían, al igual que ciertos vehículos. Por otro lado, una persona cambiaba de prendas en cuestión de segundos. Además, la escalera mecánica, al caerse junto al edificio, “atravesaba” su estructura sin problema; y mientras eso ocurría, una de las ventanas de la construcción se iba reduciendo de tamaño.

El comportamiento de quienes observaban la escena también resultaba inusual o poco coherente frente a un derrumbe: mientras algunos se alejaban caminando con aparente tranquilidad, en lugar de correr o buscar refugio, otros simplemente se mantenían quietos, sin mostrar signos de alarma.

Inconsistencia #1. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #1. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #2. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #2. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #3. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #3. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #4. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #4. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #5. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #5. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #6. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #6. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #7. Foto: Facebook | Composición: LR

Inconsistencia #7. Foto: Facebook | Composición: LR

Ante las mencionadas inconsistencias, el video fue sometido a un análisis con herramientas de detección de inteligencia artificial: Hive Moderation indicó una probabilidad superior al 99,9% de que el material hubiera sido generado con esta tecnología.

Análisis del viral con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis del viral con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Por su parte, SynthID aseguró que existe presencia de la firma digital de la IA de Google tanto en el audio como en el video. “Esta marca de agua es imperceptible para la vista y oído humano y no puede alterarse fácilmente, lo que permite verificar técnicamente que el contenido visual y sonoro fue generado o editado mediante herramientas de inteligencia artificial”, indicó.

Análisis del viral con SynthID. Foto: SynthID

Análisis del viral con SynthID. Foto: SynthID

Por lo mencionado en líneas anteriores, se confirma que no se trata de contenido real, sino uno generado con inteligencia artificial.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un video que supuestamente mostraba el colapso de un edificio a causa del terremoto de 7,4 ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto. Sin embargo, es falso. Este presentaba diversas inconsistencias visuales y, además, los resultados de análisis con las herramientas especializadas Hive Moderation y SynthID corroboraron que se trataba de contenido elaborado con IA.