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El gigante minero de la India que dejó el diésel atrás: convirtieron una excavadora de 650 toneladas en eléctrica

La Liebherr R996, ahora eléctrica, incluye sistemas de monitorización digital y cuenta con un rediseño que mejora el mantenimiento y reduce costes operativos en minería.

Una excavadora minera de 650 toneladas se convierte en eléctrica en India, eliminando el diésel y reduciendo emisiones.
Una excavadora minera de 650 toneladas se convierte en eléctrica en India, eliminando el diésel y reduciendo emisiones. | Foto: Fleccto
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Una excavadora minera de hasta 650 toneladas dejó atrás el diésel para convertirse en una máquina completamente eléctrica. La transformación fue realizada en India sobre una Liebherr R996, una gigantesca excavadora capaz de mover decenas de toneladas de material en cada pasada.

El proyecto destaca por la magnitud de la máquina y por haber sido desarrollado por una empresa minera india sin la participación del fabricante original. Además de reducir las emisiones, la nueva tecnología incorpora sistemas digitales que pueden cambiar la forma en que estas enormes máquinas trabajan en las minas.

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¿Cómo lograron convertir una excavadora minera de 650 toneladas en eléctrica?

Lloyds Metals and Energy (LMEL) desarrolló internamente la transformación de la Liebherr R996, que originalmente funcionaba con diésel y tenía cerca de 3.000 caballos de potencia. El equipo rediseñó la arquitectura de potencia, los sistemas de control y los mecanismos de seguridad de la excavadora.

La reconversión también incorporó sistemas de monitorización digital y soluciones desarrolladas y fabricadas en India. Según la compañía, se trata de la primera vez que una máquina de esta categoría, conocida como ultra-clase, recibe una conversión eléctrica después de haber sido fabricada originalmente para funcionar con diésel.

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¿Qué cambia al sustituir el diésel por electricidad en una máquina de este tamaño?

El cambio permite eliminar el consumo de diésel y reducir de forma considerable las emisiones asociadas al funcionamiento de la excavadora. LMEL sostiene que una máquina de estas dimensiones puede evitar la emisión de miles de toneladas de CO₂ al año al abandonar los combustibles fósiles.

La reconversión también busca reducir los costes operativos y mejorar el mantenimiento. La nueva arquitectura permite realizar diagnósticos en tiempo real y mantenimiento predictivo, algo especialmente relevante en la minería, donde una avería o parada prolongada puede generar importantes pérdidas económicas.

¿La excavadora eléctrica de India puede transformar el futuro de la minería?

LMEL considera esta conversión como una prueba de capacidad que podría repetirse en otras máquinas de su propia flota o incluso ofrecerse a terceros. Si el proceso puede escalar, la electrificación de maquinaria minera pesada podría convertirse en una alternativa cada vez más viable ante la presión para reducir emisiones y costes.

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