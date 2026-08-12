Fuertes vientos en La Libertad dañan techos de ocho instituciones educativas: GRELL activó protocolo de respuesta
La Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRELL) activa acciones de respuesta. Especialistas de PREVAED se movilizan para evaluar daños y brindar orientación sobre medidas de seguridad a las comunidades educativas.
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Los fuertes vientos registrados en los últimos días provocaron daños en ocho instituciones educativas de las provincias de Trujillo, Santiago de Chuco, Otuzco, Julcán y Gran Chimú, en la región La Libertad. Las principales afectaciones estuvieron relacionadas con el desprendimiento de techos en diferentes ambientes escolares.
Frente a esta emergencia, la Gerencia Regional de Educación La Libertad (GRELL) puso en marcha acciones de respuesta y movilizó a especialistas del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED). El objetivo es identificar los daños, determinar las necesidades de cada colegio y orientar a las comunidades educativas sobre las medidas de seguridad.
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Fuertes vientos dañaron ocho colegios en La Libertad: conoce las instituciones educativas afectadas
- I.E. N.° 80435 “Mártires de los Andes” — Santiago de Chuco: daños en 8 ambientes de primaria y secundaria.
- I.E. N.° 81665 — Santiago de Chuco: afectación en 15 ambientes de inicial, primaria y secundaria.
- I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” — Salpo, Otuzco: daños en el techo de los baños antiguos.
- I.E.I. N.° 1663 — Buenos Aires, Trujillo: afectación de un aula.
- I.E. N.° 194 — Tablacucho, Cascas, Gran Chimú: institución afectada por los fuertes vientos.
- I.E. N.° 82117 — Tablacucho, Cascas, Gran Chimú: institución afectada por los fuertes vientos.
- I.E. N.° 82033 — Pampa Bella, Carabamba, Julcán: institución afectada por los fuertes vientos.
- I.E. N.° 80685 — Cinracana, Calamarca, Julcán: institución afectada por los fuertes vientos.
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GRELL activa acciones de respuesta y brinda asistencia técnica tras daños por vientos fuertes
Especialistas de Gestión del Riesgo de Desastres de la GRELL brindaron orientación a los directores de los colegios afectados para elaborar la Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación (EDANSE). Este documento permitirá establecer las necesidades ocasionadas por la emergencia y definir las medidas de atención correspondientes.
Como parte de las disposiciones, se solicitó aislar las áreas dañadas y limitar el acceso para prevenir accidentes. También se indicó trasladar mobiliario, equipos y materiales educativos a lugares seguros, además de mantener el servicio educativo en ambientes que no presenten daños. La GRELL pidió mantener coordinación con las UGEL, autoridades locales y municipalidades para ejecutar las acciones de respuesta. El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, señaló que la protección de estudiantes y docentes debe ser prioritaria ante situaciones de riesgo.