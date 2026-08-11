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Tres sismos de hasta magnitud 4,9 remecieron Piura en menos de una hora durante la madrugada de hoy, según IGP

El epicentro del primer sismo, de 4,9, fue a 64 km al suroeste de Sechura, seguido por dos movimientos telúricos a las 3.02 a. m. y 3.45 a. m.

Los tres sismos ocurrieron en un lapso de menos de una hora durante la madrugada del 11 de agosto.
Los tres sismos ocurrieron en un lapso de menos de una hora durante la madrugada del 11 de agosto. | Composición LR | IGP
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La región Piura fue remecida por tres sismos durante la madrugada de este martes 11 de agosto, según los reportes publicados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos telúricos tuvieron como zona de referencia la provincia de Sechura y alcanzaron una magnitud máxima de 4,9.

El primer sismo ocurrió a las 3.00 a. m. y tuvo una magnitud de 4,9. De acuerdo con el IGP, el epicentro se ubicó a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, en Piura.

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Apenas dos minutos después, a las 3.02 a. m., se registró un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 4,0. El epicentro fue localizado a 61 kilómetros al suroeste de Sechura.

La actividad sísmica continuó durante la madrugada. A las 3.45 a. m., el IGP reportó un tercer sismo de magnitud 4,1, cuyo epicentro también se ubicó en las inmediaciones de la provincia de Sechura.

En menos de una hora, Piura registró así tres movimientos telúricos, con magnitudes de 4,9, 4,0 y 4,1. Los reportes del IGP permiten conocer la ubicación y magnitud de cada evento sísmico registrado en la región.

PUEDES VER: Presidente del IGP lanza advertencia por silencio sísmico en Perú tras devastador temblor de 7,4 en Colombia: “En algún momento tendrá que ocurrir (un gran terremoto)”

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¿Dónde ocurrieron los sismos registrados en Piura?

Los tres movimientos tuvieron sus epicentros frente a las costas de la provincia de Sechura, en el departamento de Piura. El primer sismo, de magnitud 4,9, fue el de mayor intensidad dentro de esta secuencia y ocurrió a 64 kilómetros al suroeste de Sechura.

El segundo movimiento se produjo prácticamente en la misma zona, a 61 kilómetros al suroeste de Sechura, mientras que el tercero también tuvo como referencia esta provincia piurana.

El IGP mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio peruano debido a que el país se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.

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