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María Cuadros Espinoza presenta su renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación

Cuadros presentó su dimisión ante el presidente Balcázar tras asumir el liderazgo del Minedu en marzo de este año.

María Cuadros Espinoza presenta su renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación
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María Cuadros Espinoza presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación tras asumir el cargo desde el 17 de marzo de 2026.

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En su carta de renuncia, dirigida al presidente José Balcázar, no precisa los motivos de su salida. En su lugar, agradece la confianza depositada en ella para ejercer el cargo. Asimismo, agradeció a los funcionarios y servidores del Minedu.

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“Agradezco la confianza depositada en mi persona para asumir esta alta responsabilidad al servicio de la patria, la cual he ejercido con integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público, contribuyendo fortalecimiento de las políticas y acciones orientadas al desarrollo de la educación en el Perú”, se lee.

A su vez, hizo extensivo el agradecimiento a los docentes a nivel nacional: “Hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país, quienes, día a día, cumplen la función de formar a los estudiantes para hacer de ellos personas con calidad humana, con mayores y mejores aprendizajes”.

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