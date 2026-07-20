Alerta en el deporte: Demora del Ejecutivo frena la organización del Grand Prix Mundial de Judo

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Gran preocupación existe en la Federación Deportiva Peruana de Judo por la inexplicable demora en la publicación del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de recursos para la organización del Grand Prix Lima 2026, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Pese a que la medida fue aprobada por unanimidad en sesión del Consejo de Ministros del pasado 8 de julio, la norma aún no ha sido oficializada en el diario oficial El Peruano, situación que dificulta la planificación logística del evento previsto del 14 al 18 de agosto.

En sesión del Consejo de Ministros del 7 de julio se aprobó el Proyecto de Decreto Supremo que autoriza al Instituto Peruano del Deporte a otorgar subvenciones adicionales a las previstas en el Anexo A de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, a favor de la Federación Deportiva Peruana de Judo, a fin de garantizar la realización del evento de talla mundial donde nuestro país recibirá alrededor de mil atletas de casi 80 países del mundo, entre ellos a los mejores judokas del planeta.

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Es preciso indicar que el proyecto de decreto supremo tiene por objeto autorizar al Instituto Peruano del Deporte el otorgamiento de una subvención adicional a las previstas en el Anexo A de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, a favor de la Federación Deportiva Peruana de Judo.

Para tales efectos, se dispone, entre otras medidas, regular sobre el financiamiento y la limitación al uso de los recursos autorizados para el otorgamiento de las subvenciones. Previo análisis y deliberación, el proyecto de decreto supremo fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros, con cargo a redacción”.

Pero hasta el momento, el presidente de la República, José María Balcázar no ordena la publicación del decreto supremo, perjudicando la realización del evento por temas políticos coyunturales porque se necesita tener toda la logística con tiempo en hoteles, transporte, alimentación para los deportistas nacionales y extranjeros.

Es importante destacar que este evento muestra a nuestro país al mundo, por ser de interés nacional y tiene la documentación y opinión favorable del Instituto Peruano del Deporte, así como se concedió por dos años: 2025 y 2026

La presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, la sensei María Martínez Murciego declaró que "quisiera expresar, con el mayor respeto, una preocupación como presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo. Tenemos conocimiento de que el Consejo de Ministros aprobó otorgar las facilidades necesarias para que el IPD pueda transferir los recursos destinados al Grand Prix de Judo Lima 2026. Sin embargo, transcurrida más de una semana, la norma aún no ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano".

Martínez Murciego indicó además que "este retraso limita nuestra capacidad de planificación y pone en riesgo los altos estándares de organización que el Perú siempre ha demostrado en eventos internacionales. El Grand Prix no solo representa al judo; representa la capacidad y el prestigio de nuestro país ante el mundo".

Cuando el Estado ya ha tomado una decisión, el deporte solo necesita que esa decisión pueda ejecutarse oportunamente. El prestigio del Perú y el trabajo de muchos profesionales muy serios involucrados en este proyecto, depende de ello”.

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En el acta de sesión aprobada del Consejo de Ministros del 8 de julio de 2026 se reunieron bajo la Presidencia del señor José María Balcázar Zelada, Presidente de la República, con la participación del señor Luis Enrique Arroyo Sánchez, Presidente del Consejo de Ministros, y de los señores Ministros: Rodolfo Acuña Namihas, Ministro de Economía y Finanzas; José Mercedes Zapata Morante, Ministro del Interior; Luis Enrique Jiménez Borra, Ministro de Justicia y Derechos Humanos; Jorge Alfonso Marticorena Mendoza, Ministro de Educación.

Asimismo, Juan Carlos Velasco Guerrero, Ministro de Salud; Felipe César Meza Millán, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego; Freddy José María Solano González, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo; César Manuel Quispe Luján, Ministro de la Producción; Berthin Enrique Gómez Vela, Ministro de Comercio Exterior y Turismo; Aldo Martín Prieto Barrera, Ministro de Transportes y Comunicaciones.

También, Edith Betzabeth Pariona Valer, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Fátima Soraya Altabás Kajatt, Ministra de Cultura; Nelly Paredes del Castillo, Ministra del Ambiente; y Lily Norka Vásquez Dávila, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.