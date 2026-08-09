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Trujillo: dos muertos y tres heridos deja balacera frente a polideportivo en Alto Salaverry

El ataque ocurrió cuando un grupo de hombres se encontraba reunido y consumiendo bebidas. Cámaras de seguridad registraron a dos sujetos disparando contra las víctimas.

Dos sicarios atacaron a un grupo de hombres en Alto Salaverry, Trujillo, durante la noche del sábado. Las cámaras de seguridad registraron el suceso y la fuga de los agresores.
Dos sicarios atacaron a un grupo de hombres en Alto Salaverry, Trujillo, durante la noche del sábado. Las cámaras de seguridad registraron el suceso y la fuga de los agresores. | Composición LR
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El hecho ocurrió la noche del sábado y fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona. Las imágenes muestran cómo dos sujetos llegaron hasta el lugar y dispararon contra el grupo y luego escaparon.

La cifra de víctimas aún es preliminar. Medios locales como Sol TV y Exitosa informaron inicialmente sobre tres fallecidos y dos heridos. Sin embargo, el reporte de la Policía difundido posteriormente señaló que eran dos las personas que perdieron la vida y tres los heridos. Las autoridades deberán confirmar el número definitivo conforme avancen las diligencias.

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Dos sicarios atacaron a un grupo de hombres

De acuerdo con las imágenes difundidas tras el ataque, las víctimas se encontraban sentadas en sillas de plástico y conversando en el exterior de una licorería, frente al polideportivo de Alto Salaverry.

En determinado momento, un sujeto se acercó al grupo y empezó a disparar. El presunto sicario llevaba un short y una gorra negra, con la que cubría parcialmente su rostro.

Segundos después, un segundo hombre apareció en la escena y también abrió fuego contra las personas que permanecían reunidas. Ambos atacantes huyeron después de realizar los disparos.

Las cámaras de seguridad serán analizadas por los investigadores para intentar establecer las características de los responsables, así como la ruta que utilizaron para escapar.

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Policía activa plan cerco tras balacera en Trujillo

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta Alto Salaverry para acordonar la zona y recoger evidencias. Los heridos fueron auxiliados luego de la balacera, mientras que personal especializado inició las diligencias correspondientes.

La Policía también activó un plan cerco para intentar ubicar y capturar a los dos sujetos que intervinieron en el ataque. Los investigadores revisarán las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los sicarios antes y después del crimen.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el móvil del crimen. La Policía deberá determinar si se trató de un ajuste de cuentas, un ataque dirigido contra alguna de las víctimas u otro hecho relacionado con la criminalidad que afecta a la región.

La identidad de las personas fallecidas y de los heridos también permanece pendiente de confirmación oficial.

El ataque vuelve a poner en evidencia la situación de violencia que atraviesa La Libertad. Según cifras citadas por RPP, la región registra al menos 140 homicidios en lo que va del año, frente a los 160 contabilizados durante el mismo periodo del año anterior.

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