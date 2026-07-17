Dengue en Perú: casos cerca de superar cifra de 2025 y el fenómeno El Niño agravaría el panorama

Los casos de dengue en Perú aumentan, sumando 34,820 contagios y 36 defunciones hasta la semana 26 de 2025. Los expertos advierten que el fenómeno El Niño podría intensificar la propagación. | Difusión

Los casos de dengue en Perú aumentan, sumando 34,820 contagios y 36 defunciones hasta la semana 26 de 2025. Los expertos advierten que el fenómeno El Niño podría intensificar la propagación. | Difusión

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Los casos de dengue continúan en aumento en el Perú. Hasta la semana epidemiológica 26, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud (Minsa) reportó 34.820 casos acumulados y 36 defunciones, lo que representa un aumento del 22% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraban 28.587 contagios.

Aunque las muertes disminuyeron de 48 a 36 (-25%), especialistas advierten que la llegada del fenómeno El Niño podría favorecer una mayor propagación de la enfermedad en los próximos meses.

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La curva epidemiológica muestra que el número de casos de este año casi supera el registrado durante el mismo periodo de 2025 y mantiene una tendencia ascendente, acercándose a los niveles observados tras el histórico brote que afectó al país en 2024.

Fenómeno El Niño podría impulsar nuevos brotes

El médico infectólogo Ciro Maguiña explicó a La República que el dengue presenta brotes y rebrotes periódicos, influenciados principalmente por factores climáticos y ambientales.

"El dengue no está controlado en el mundo. Hay brotes y rebrotes periódicos en el Perú y otros países. El 2024 tuvimos el peor brote de nuestra historia; en 2025 los casos disminuyeron, pero este año nuevamente se incrementan por las condiciones sanitarias y climáticas", señaló.

El especialista sostuvo que el eventual desarrollo del fenómeno El Niño podría agravar el escenario, ya que el aumento de temperaturas crea condiciones ideales para la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

"Cuando ocurren grandes cambios climáticos, como El Niño, el dengue tiende a incrementarse porque las condiciones se vuelven más favorables para el mosquito transmisor", advirtió.

En la misma línea, la infectóloga Leslie Soto indicó que las altas temperaturas aceleran el ciclo reproductivo del vector.

"Al aumentar la temperatura, el tiempo entre que el mosquito pone el huevo y llega a la etapa adulta se acorta. Eso hace que haya más zancudos en menos tiempo y, por tanto, una mayor posibilidad de incremento de casos", explicó.

Amazonía y costa norte concentran el mayor riesgo

Maguiña indicó que las zonas históricamente más afectadas siguen siendo la Amazonía y la costa norte del país, donde confluyen factores como pobreza, dificultades de saneamiento y condiciones climáticas favorables para el mosquito.

"Loreto, Madre de Dios, Ucayali, así como la costa norte desde Áncash hasta Tumbes, continúan siendo los principales focos. Lima también se ha convertido en un nuevo foco desde hace algunos años", precisó.

Asimismo, recordó que el cambio climático ha permitido que el dengue se expanda a zonas donde antes no era frecuente, incluso fuera del Perú.

Vacunas ayudan, pero no frenan los brotes

Respecto a las estrategias de control, Maguiña señaló que la vacuna contra el dengue actualmente disponible en el país ayuda principalmente a disminuir las formas graves de la enfermedad, pero no evita la circulación del virus ni detiene los brotes.

Por ello, consideró que una de las estrategias más prometedoras es la liberación de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, una tecnología que ya ha mostrado resultados positivos en países como Brasil, Colombia e Indonesia y que recientemente empezó a implementarse en Lima Norte.

Soto coincidió en que esta medida representa una alternativa importante, aunque enfatizó que su éxito dependerá también de la participación ciudadana y de una adecuada coordinación entre autoridades y vecinos durante las campañas de fumigación.

Especialistas piden reforzar prevención y educación

Ambos infectólogos coincidieron en que el control del dengue no depende únicamente de las acciones sanitarias, sino también de factores sociales como el acceso al agua, el manejo adecuado de residuos y la participación comunitaria.

Maguiña sostuvo que el mundo aún no ha logrado controlar de forma efectiva esta enfermedad y planteó la necesidad de incorporar un enfoque social y antropológico en las estrategias de prevención.

"Necesitamos que la población participe activamente. No basta con fumigar o eliminar criaderos; hace falta mucha educación y compromiso comunitario", afirmó.

Por su parte, Soto recordó que, además de eliminar recipientes con agua estancada, es importante retirar objetos inservibles que acumulen lluvia, utilizar repelente, ropa de manga larga y mosquiteros, especialmente cuando una persona presenta fiebre por dengue, para evitar que otros mosquitos continúen transmitiendo la enfermedad.

La especialista también exhortó a la población de las zonas donde ya se viene aplicando la vacuna contra el dengue a completar su inmunización, ya que reduce significativamente el riesgo de desarrollar cuadros graves que requieran hospitalización o cuidados intensivos.