HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Alessandra Fuller presume sorprendente anillo y Flavia Laos la expone al revelar supuesta relación con joven extranjero: "Es 'colágeno'"

Tras ser captada con su expareja, el argentino Pablo Heredia, la actriz Alessandra Fuller se vio metida en aprietos por las declaraciones de Flavia Laos sobre su vida sentimental.

Flavia Laos hizo revelación sobre Alessandra Fuller en entrevista por el estreno de su nueva película 'Mañana me caso'.
Flavia Laos hizo revelación sobre Alessandra Fuller en entrevista por el estreno de su nueva película 'Mañana me caso'. | Foto: composición LR/Latina
Escuchar
Resumen
Compartir

Alessandra Fuller vuelve a estar en el centro de la atención mediática por su vida sentimental. Tras ser vista nuevamente junto a su expareja, el actor argentino Pablo Heredia, la actriz no pudo contener su reacción cuando, al mostrar un llamativo anillo, Flavia Laos insinuó que estaría saliendo con un extranjero más joven.

La revelación se produjo durante una entrevista por el lanzamiento de ‘Mañana me caso’, película que reúne a Fuller, Laos y Mayra Goñi. En plena conversación con la prensa, el comentario de Flavia abrió un nuevo capítulo en torno a las especulaciones sobre la vida personal de su compañera de elenco.

PUEDES VER: Exesposa del animador de La Bella Luz lo acusa de supuesta infidelidad con Naldy Saldaña y expone chats

lr.pe

Flavia Laos ‘expone’ supuesta relación de Alessandra Fuller con joven extranjero

El episodio ocurrió en una entrevista con Latina, luego de que Fuller mostrara con entusiasmo un vistoso anillo en su mano izquierda. El gesto motivó al reportero a preguntarle si estaba soltera o comprometida. Ella respondió con risas, mientras Flavia Laos hacía gestos que parecían confirmar que su amiga tenía un nuevo amor.

Ante la insistencia del periodista, Laos soltó una frase que encendió las especulaciones: “Claro, amiga. Sobretodo, lo mejor si es ‘colágeno’”. El reportero añadió que se trataría de un extranjero, mientras Fuller, expareja de Renato Rossini, optaba por reírse sin confirmar ni desmentir.

PUEDES VER: Mario Hart confiesa por qué nunca volvió a casarse con Korina Rivadeneira tras anulación de su matrimonio: "Al final no se dio"

lr.pe

No era la primera vez que se mencionaba al supuesto nuevo galán de Fuller. En otra reciente entrevista, en ‘Q’ Bochinche’, Mariela Zanetti y Samuel Suárez la pusieron en aprietos al preguntarle directamente: “¿Es verdad que hay un holandés en tu vida? Eso lo dijo Flavia”. La actriz reaccionó con risas nerviosas, evitando dar una respuesta clara.

Zanetti, además, comentó que había escuchado rumores sobre un interés de Fuller en un conductor de un canal de streaming, aunque no reveló su nombre. La actriz prefirió esquivar el tema y lanzó una broma hacia su amiga. “¿Para qué existen urracos si existen amigas como Flavia?”, dijo, en referencia a las declaraciones de la cantante y participante de ‘¿Volverías con tu ex? 2’.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Exesposa del animador de La Bella Luz lo acusa de supuesta infidelidad con Naldy Saldaña y expone chats

Exesposa del animador de La Bella Luz lo acusa de supuesta infidelidad con Naldy Saldaña y expone chats

LEER MÁS
Rosángela Espinoza llora tras sufrir irreparable pérdida y comparte desgarrador mensaje: "Descansa en paz, mi bebé"

Rosángela Espinoza llora tras sufrir irreparable pérdida y comparte desgarrador mensaje: "Descansa en paz, mi bebé"

LEER MÁS
Mackeily Luján asegura que Naldy Saldaña nunca le reveló que sufría tocamientos indebidos en La Bella Luz: "No tuvo esa confianza de contarme"

Mackeily Luján asegura que Naldy Saldaña nunca le reveló que sufría tocamientos indebidos en La Bella Luz: "No tuvo esa confianza de contarme"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kenji Fujimori conmueve al revelar la dura razón por la que no tiene hijos con su esposa Erika Muñóz: "El proceso judicial"

Kenji Fujimori conmueve al revelar la dura razón por la que no tiene hijos con su esposa Erika Muñóz: "El proceso judicial"

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende al regalarle un departamento a joven promesa del fútbol: "Lo hago de corazón"

Jefferson Farfán sorprende al regalarle un departamento a joven promesa del fútbol: "Lo hago de corazón"

LEER MÁS
Julián Alexander revela la mentira que le dijo a Ethel Pozo para conquistarla: “Si no, no hubiéramos salido”

Julián Alexander revela la mentira que le dijo a Ethel Pozo para conquistarla: “Si no, no hubiéramos salido”

LEER MÁS
Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

Jefferson Farfán es captado junto a la hermana de Darinka Ramírez mientras Xiomy Kanashiro trabajaba: “Él tiene sus…”

LEER MÁS
Óscar Junior rompe en llanto en pleno concierto de La Bella Luz en Tarapoto tras denuncia de Naldy Saldaña

Óscar Junior rompe en llanto en pleno concierto de La Bella Luz en Tarapoto tras denuncia de Naldy Saldaña

LEER MÁS
Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025