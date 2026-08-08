Flavia Laos hizo revelación sobre Alessandra Fuller en entrevista por el estreno de su nueva película 'Mañana me caso'. | Foto: composición LR/Latina

Flavia Laos hizo revelación sobre Alessandra Fuller en entrevista por el estreno de su nueva película 'Mañana me caso'. | Foto: composición LR/Latina

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Alessandra Fuller vuelve a estar en el centro de la atención mediática por su vida sentimental. Tras ser vista nuevamente junto a su expareja, el actor argentino Pablo Heredia, la actriz no pudo contener su reacción cuando, al mostrar un llamativo anillo, Flavia Laos insinuó que estaría saliendo con un extranjero más joven.

La revelación se produjo durante una entrevista por el lanzamiento de ‘Mañana me caso’, película que reúne a Fuller, Laos y Mayra Goñi. En plena conversación con la prensa, el comentario de Flavia abrió un nuevo capítulo en torno a las especulaciones sobre la vida personal de su compañera de elenco.

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Flavia Laos ‘expone’ supuesta relación de Alessandra Fuller con joven extranjero

El episodio ocurrió en una entrevista con Latina, luego de que Fuller mostrara con entusiasmo un vistoso anillo en su mano izquierda. El gesto motivó al reportero a preguntarle si estaba soltera o comprometida. Ella respondió con risas, mientras Flavia Laos hacía gestos que parecían confirmar que su amiga tenía un nuevo amor.

Ante la insistencia del periodista, Laos soltó una frase que encendió las especulaciones: “Claro, amiga. Sobretodo, lo mejor si es ‘colágeno’”. El reportero añadió que se trataría de un extranjero, mientras Fuller, expareja de Renato Rossini, optaba por reírse sin confirmar ni desmentir.

No era la primera vez que se mencionaba al supuesto nuevo galán de Fuller. En otra reciente entrevista, en ‘Q’ Bochinche’, Mariela Zanetti y Samuel Suárez la pusieron en aprietos al preguntarle directamente: “¿Es verdad que hay un holandés en tu vida? Eso lo dijo Flavia”. La actriz reaccionó con risas nerviosas, evitando dar una respuesta clara.

Zanetti, además, comentó que había escuchado rumores sobre un interés de Fuller en un conductor de un canal de streaming, aunque no reveló su nombre. La actriz prefirió esquivar el tema y lanzó una broma hacia su amiga. “¿Para qué existen urracos si existen amigas como Flavia?”, dijo, en referencia a las declaraciones de la cantante y participante de ‘¿Volverías con tu ex? 2’.