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La Contraloría General de la República alertó la falta de intervención de los gobiernos regionales (GORE) en puntos considerados críticos de Apurímac, Lambayeque y San Martín ante los efectos que podría causar el fenómeno El Niño Costero.

Las acciones pendientes comprenden obras y descolmatación de ríos y quebradas, construcciones estructurales como diques con enrocado y muros de construcción, así como trabajos de limpieza. Esta situación incrementa el riesgo de la respuesta oportuna ante emergencias y desastres, advirtió el organismo.

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Apurímac

Según la Contraloría, el GORE Apurímac no atendió oportunamente las Fichas Técnicas Referenciales (FTR) entregadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para la ejecución de obras y descolmatación de ríos y quebradas en seis provincias de la región.

Entre las acciones no gestionadas se encuentra la limpieza de cauces y obras de contención en puntos críticos con nivel de peligro “Muy Alto” y “Alto” en diversos sectores de las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros y Grau.

También se alertó que el GORE Apurímac no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRD) ni con un Plan de Gestión Reactiva aprobados y vigentes, lo que pone en riesgo la respuesta oportuna ante desastres e incrementa la vulnerabilidad de la población frente a emergencias.

Lambayeque

En esta región, el ente advirtió que 25 de los 39 puntos críticos identificados con nivel de peligro “Alto” y “Muy Alto” frente a inundaciones, desbordes, huaicos y procesos de erosión fluvial permanecen sin intervención, pese a que las entidades competentes contaban con fichas técnicas de la ANA para ejecutar acciones ante una posible temporada de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Del total de puntos críticos, en 21 les corresponde al GORE Lambayeque y gobiernos locales tomar acción para la ejecución de obras estructurales, como diques con enrocado y muros de protección. La intervención pendiente se concentra en 10 distritos de la región: Olmos, Incahuasi, Mesones Muro, Motupe, Lagunas, Cayaltí, Pátapo, Chongoyape, Oyotún y Nueva Arica.

En tanto, de los 18 puntos críticos cuya atención corresponde a la ANA, cuatro permanecen sin intervención por falta de financiamiento, uno tiene intervención paralizada por la misma causa y 13 cuentan con intervenciones concluidas. Estas acciones están orientadas principalmente al movimiento de tierras para la limpieza, descolmatación y protección de cauces mediante conformación de diques con material propio para recuperar la capacidad hidráulica de ríos y quebradas y reducir el riesgo de desbordes.

San Martín

En esta región, la Contraloría alertó que el GORE no realizó acciones preventivas para atender 73 de las 85 fichas de la ANA que clasificaron con nivel de peligro “Muy Alto” y “Alto” entre el 2025 y 2026 para ejecutar trabajos de limpieza, descolmatación y defensas ribereñas en los cauces de ríos y quebradas vulnerables.

De las 79 fichas técnicas remitidas por la ANA sobre el año 2025, un total de 68 puntos críticos no registran intervención alguna para trabajos de limpieza o protección ribereña. A esta situación se suma que las cinco fichas adicionales entregadas en junio de 2026, clasificadas en su totalidad con un nivel de peligro "Muy Alto", presentan una inactividad absoluta a la fecha.

Asimismo, la evaluación del órgano de control reveló una deficiente ejecución de los recursos asignados para la atención de emergencias. Durante el año 2025, la entidad regional solo ejecutó S/1.814.123 de los S/3.819.883 presupuestados, es decir, un 47,5% de avance, mientras que en el año 2026 la cifra alcanzó apenas los S/1.636.748 de un total de S/4.481.307, representando solo el 36,5% de ejecución financiera.

“Esta ausencia de planificación adecuada incrementa severamente el riesgo y la vulnerabilidad de la población, viviendas, infraestructura pública de salud y educación, así como de vastas zonas agrícolas frente a eventuales desbordes e inundaciones”, apuntó el organismo. Los informes fueron remitidos a los titulares de cada entidad para que se adopten medidas preventivas y correctivas inmediatas a fin de garantizar la mitigación de riesgos frente a El Niño.