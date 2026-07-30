¿Ataque extorsivo? Voraz incendio reduce a cenizas almacén de madera en Ate y afecta a familias

Un incendio de grandes proporciones consumió un depósito clandestino de madera en el parque industrial Pariachi, en Ate, dejando daños materiales y afectando a varias familias. | Andina

Un incendio de grandes proporciones consumió un depósito clandestino de madera en el parque industrial Pariachi, en Ate, dejando daños materiales y afectando a varias familias. | Andina

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Un incendio de grandes proporciones consumió la madrugada de este jueves un depósito clandestino de madera ubicado en el parque industrial Pariachi, en el distrito de Ate. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales y afectó a varias familias que residían dentro del predio, aunque no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

La emergencia fue reportada a las 2.11 a. m. en el sector ubicado entre los kilómetros 14 y 15 de la Carretera Central, a la altura del paradero Horacio Ceballos. Hasta el lugar acudieron 10 unidades y 21 integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes lograron confinar las llamas para evitar que se propagaran a inmuebles cercanos.

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Almacén clandestino de madera en Ate

De acuerdo con la Municipalidad de Ate, el inmueble funcionaba de manera clandestina como depósito de madera y contaba con accesos tanto por la Carretera Central como por la zona marginal del río Rímac. El fuego comprometió un área aproximada de 500 metros cuadrados.

El comandante de incidencias de los bomberos, Pablo García, informó que las labores de extinción se realizaron desde dos frentes: uno por la ribera del río Rímac y otro por la vía principal. Además, explicó que se coordinó con Defensa Civil de la Municipalidad de Ate para el ingreso de maquinaria pesada que permita remover el material incendiado y extinguir por completo los focos de calor.

Uno de los principales problemas durante la emergencia fue el abastecimiento de agua, por lo que se solicitó el apoyo de cisternas del Cuerpo General de Bomberos y de Sedapal para mantener las labores de control del incendio.

Vecinos de la zona indicaron que dentro del predio existían cerca de 60 lotes construidos con material noble, donde también vivían varias familias que perdieron gran parte de sus pertenencias a causa del fuego.

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¿Ataque extorsivo?

En un primer momento algunos afectados señalaron que el incendio podría haber sido provocado por presuntos extorsionadores que operan en la zona. Los propietarios del establecimiento habrían denunciado que desde hacía semanas les exigían un dinero a cambio de no atentar contra el negocio.

Sin embargo, la hija del propietario del almacén descartó esa versión e indicó que, horas antes del siniestro, una vecina realizaba trabajos de soldadura junto al establecimiento. Según relató, incluso se le habría advertido sobre el riesgo de que las chispas alcanzaran la madera almacenada.

Pese a estas versiones, la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos precisaron que el origen del incendio aún no había sido determinado. Las causas serán establecidas mediante las pericias correspondientes.