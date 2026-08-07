No hay evidencia de que candidato de Perú Primero lidere intención de voto para la alcaldía distrital de Santiago, en Cusco: encuesta carece de sustento

LO FALSO:

Luis Villasante, candidato de Perú Primero a la alcaldía distrital de Santiago, en Cusco, lidera una encuesta de intención de voto difundida en redes sociales.

LO VERDADERO:

El estudio no brinda información relevante sobre su elaboración, como autoría y ficha técnica, lo que impide verificar si cuenta con el aval del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El material presenta errores en la redacción de los nombres de un candidato y de un partido político.

En redes sociales circula una encuesta que asegura que Luis Villasante, candidato de Perú Primero a la alcaldía del distrito de Santiago, en la provincia de Cusco, lidera la intención de voto con 13,4%; seguido de Franklin Sotomayor, de Alianza para el Progreso, con 11,4%; y Fredy Vera, del PRIN, con 10,5%. Sin embargo, no cuenta con sustento verificable.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

En primer lugar, el material no muestra ningún logotipo ni dato que permita identificar a la persona natural o jurídica responsable de su elaboración. Por ello, no es posible determinar si se encuentra inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que habilita a firmas o personas a elaborar y divulgar encuestas electorales.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE, para que una encuesta sea válida debe incluir una ficha técnica con información clave, como el nombre del autor, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas del trabajo de campo, entre otros elementos. No obstante, el estudio no presenta ninguno de ellos.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

El material también presenta errores en su contenido. Por ejemplo, todos los postulantes aparecen identificados con nombre y apellido, excepto Luis Villasante, quien figura como “Lucho Villasante”. Además, se detectan errores de escritura, ya que el partido Alianza para el Progreso aparece escrito con doble “l” (“Allianza para el Progreso”).

En celeste: candidato con apodo y apellido. En verde: candidatos con nombre y apellido. Foto: Facebook

"Alianza para el Progreso" está mal escrito. Foto: Facebook

Por los motivos mencionados en líneas anteriores, el contenido carece de sustento.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales circula una supuesta encuesta de intención de voto para la alcaldía distrital de Santiago, en Cusco, que ubica a Luis Villasante, de Perú Primero, en el primer lugar con 13,4%. Sin embargo, el material carece de sustento, pues no identifica a su autor, no presenta ficha técnica y, además, contiene errores en su elaboración.