Exconcejero regional fallece tras accidente de carretera en La Libertad: su hijo de 18 años resultó herido
El vehículo en el que se trasladaba el exfuncionario de Otuzco, Rafael Mayer Haro, se despistó y cayó a un abismo. La víctima se habría quedado dormida al volante, según informó personal de serenazgo de la zona.
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Rafael Mayer Haro (50), exconcejero de Otuzco, en la región La Libertad, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado este 5 de agosto. Según información preliminar, el vehículo en el que se desplazaba se despistó y terminó cayendo a un abismo de 200 metros. Su hijo, quien lo acompañaba de copiloto, resultó herido.
El reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad indica que el accidente ocurrió pasadas las 7.00 a. m. en el sector Diablo, localizado en el distrito de Huamachuco, provincia liberteña de Sánchez Carrión.
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Tras lo ocurrido, serenos de la localidad y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para retirar el cadáver y trasladar al herido al hospital Leoncio Prado.
Accidente en La Libertad
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Exceso de velocidad sería la causa del accidente
Por su parte, un sereno indicó a la prensa local que el accidente habría sido causado por la velocidad excesiva del conductor, quien aparentemente se quedó dormido al volante. Sin embargo, serán las investigaciones que determinen las causas de este siniestro que ha conmocionado a la región La Libertad.
Mayer Haro Rafael fue elegido consejero para el periodo 2011 – 2014 por la provincia de Otuzco. Tras culminar su periodo continuó sus labores comerciales privadas en el rubro de la construcción y textil.
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