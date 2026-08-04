Es falso que el video muestre a los pobladores de Chupaca recibiendo con insultos a Keiko Fujimori: el audio fue manipulado

LO FALSO:

En redes sociales se viralizó un video que presenta a los residentes de Chupaca insultando y rechazando a Keiko Fujimori durante su última visita.

LO VERDADERO:

En el video se observan carteles de bienvenida y mensajes de apoyo a la presidenta, lo que contradice la narrativa difundida en redes sociales.

Una búsqueda inversa permitió localizar el registro original, en el que no se observa ninguna actitud hostil hacia Keiko Fujimori ni se escuchan insultos durante su visita.

En el contexto de la visita que realizó Keiko Fujimori a Chupaca, en la región Junín, para atender a los damnificados por el sismo registrado en la zona, se viralizó un video que presenta a los residentes recibiéndola con insultos y rechazo. Algunas publicaciones incluso afirmaban que la mandataria estuvo a punto de ser linchada. Sin embargo, el análisis del registro demuestra que el video fue editado para alterar el contexto de lo ocurrido.

Al cierre de esta nota, una de las publicaciones con mayor alcance fue difundida en Facebook, donde acumulaba más de 440.000 visualizaciones, 6.600 reacciones, 2.500 comentarios y 3.300 compartidos.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una revisión cuadro por cuadro del video permitió identificar elementos que contradicen la versión viral. A lo largo del recorrido se observa a pobladores portando banderas de Fuerza Popular y carteles de bienvenida y apoyo, además de personas que se acercan para saludar a la presidenta. Estas acciones son incompatibles con la narrativa de un recibimiento hostil y muestran un ambiente distinto al que atribuyen las publicaciones virales.

Pancarta de Alberto Fujimori entre los asistentes. Foto: Facebook

Cartel de Keiko presidenta. Foto: Facebook

Además, una búsqueda inversa permitió encontrar el archivo original del video, el cual corresponde a un material difundido por seguidores de Keiko Fujimori. En las imágenes se observa a la población cercana mostrando apertura durante el arribo de la presidenta, con personas que se acercan, la saludan y graban el momento con sus teléfonos celulares.

La comparación entre la versión viral y el registro original permitió establecer que el audio fue manipulado mediante la superposición de distintas pistas sonoras. Dos de las expresiones que se escuchan en el video, ¡Ratera, ratera! y ¡Basura, corrupta, mafiosa!, fueron localizadas en registros distintos al de la visita de Keiko Fujimori a Chupaca, lo que demuestra que fueron añadidas durante la edición. Además, el resto del video incorpora una pista continua con voces de rechazo que no está presente en la grabación original, lo que refuerza que el contenido sonoro fue alterado para simular un ambiente de hostilidad.

Clip del que se extrajo el audio “¡Ratera, ratera!”. Foto: Facebook

Clip del que se extrajo el audio “¡Basura, corrupta, mafiosa!”. Foto: Facebook

Conclusión

En redes sociales circuló un video que fue presentado como una muestra de rechazo de la población contra Keiko Fujimori durante su visita a Chupaca. Sin embargo, la comparación entre la versión viral y el registro original, junto con el análisis de los audios incorporados, permitió establecer que el material fue alterado mediante la inclusión de pistas sonoras ajenas al evento. Además, la búsqueda inversa permitió encontrar la versión original del video, difundida por seguidores de la presidenta, en la que se observa a pobladores acercándose, saludándola y grabando su llegada. Por tanto, el video fue manipulado para simular un ambiente de rechazo que no corresponde con las imágenes originales.