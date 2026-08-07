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Arzobispado: papa León XIV evalúa visitar penal de San Juan de Lurigancho durante su viaje al Perú

El vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, adelantó que la propuesta forma parte del itinerario enviado al Vaticano, el cual será oficializado en octubre. El Sumo Pontífice también tendría encuentro con migrantes, comunidades indígenas y transportistas víctimas de extorsión.

El papa León XIV podría visitar el penal de San Juan de Lurigancho durante su viaje al Perú del 11 al 17 de noviembre. Esta actividad aún espera confirmación oficial del Vaticano.
El papa León XIV podría visitar el penal de San Juan de Lurigancho durante su viaje al Perú del 11 al 17 de noviembre. Esta actividad aún espera confirmación oficial del Vaticano. | composición LR
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El papa León XIV podría incluir una visita al penal de San Juan de Lurigancho durante su viaje apostólico al Perú, previsto del 11 al 17 de noviembre. Así lo adelantó Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, quien precisó que esta actividad forma parte del itinerario propuesto a la Santa Sede y aún espera la confirmación oficial del Vaticano.

"En la ciudad de Lima se ha previsto algunas actividades que todavía deben ser confirmadas oficialmente por la Santa Sede, pero estoy en condiciones de adelantar que vamos a tener la posibilidad de que el papa León XIV pueda visitar una cárcel en San Juan de Lurigancho", señaló a La República.

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De concretarse, sería la primera visita de un pontífice a una cárcel peruana, que además es el establecimiento penitenciario más grande y uno de los más hacinados del país. En 2025, 25 internos de Lurigancho le enviaron cartas al Vaticano pidiéndole su bendición y expresando su deseo de rehabilitación.

El posible encuentro de León XIV seguiría la línea que impulsó su predecesor. Durante sus viajes apostólicos, el papa Francisco visitó cárceles en varios países. En Sudamérica, por ejemplo, ingresó al Centro Penitenciario Femenino de Santiago de Chile en 2018, donde pidió no reducir a las personas a sus errores y habló sobre la reinserción.

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Itinerario será definido por el Vaticano: reunión con presidenta Fujimori

Dioses explicó que el programa definitivo será evaluado por una segunda misión de avanzada del Vaticano, que llegará al Perú en las próximas semanas para revisar aspectos logísticos, de seguridad y comunicaciones. Posteriormente, en octubre, se presentará el itinerario oficial con el recorrido minuto a minuto del pontífice.

Además de una eventual visita al penal, el portavoz indicó que el papa sostendría actividades protocolares en Palacio de Gobierno con la presidenta Keiko Fujimori, recorrería la Basílica Catedral de Lima y rendiría homenaje a las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo, figura por la que León XIV ha expresado una especial devoción.

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Encuentro con sectores vulnerables

Asimismo, reveló que el Arzobispado impulsa un 'Encuentro de todas las sangres', una iniciativa que busca reunir al pontífice con representantes de diversas realidades del país, entre ellos migrantes, comunidades quechuahablantes, habitantes de Cantagallo, madres de ollas comunes, jóvenes y transportistas afectados por las extorsiones. No obstante, remarcó que esta propuesta también deberá ser aprobada por la Santa Sede.

Finalmente, Dioses confirmó que la Conferencia Episcopal Peruana convocará próximamente a voluntarios para apoyar la organización de la visita y presentará el logotipo, lema e himno oficial del viaje apostólico de León XIV al Perú.

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