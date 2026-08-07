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¿Por qué León XIV viajará a Perú, Argentina y Uruguay? Arzobispo explica el objetivo de su visita

Monseñor Jorge Ignacio García aseguró que la gira apostólica busca fortalecer la Iglesia en América Latina y pidió no comparar el viaje con la ausencia del papa Francisco en Argentina.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García, anunció que la visita apostólica del papa León XIV a Sudamérica busca fortalecer la misión de la Iglesia en la región.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García, anunció que la visita apostólica del papa León XIV a Sudamérica busca fortalecer la misión de la Iglesia en la región.
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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García, explicó cuál será el principal objetivo de la primera visita apostólica del papa León XIV a Sudamérica y afirmó que el pontífice llega para fortalecer la misión de la Iglesia en América Latina, más allá de las expectativas o comparaciones con el pontificado de Francisco.

Durante una entrevista para el programa 'León XIV vuelve a casa', impulsado por el Arzobispado de Lima, el prelado sostuvo que el viaje del Santo Padre a Uruguay, Argentina y Perú debe entenderse como una misión pastoral dirigida a toda la región.

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"No viene a reemplazar la visita de Francisco"

García reconoció que en Argentina persiste el sentimiento por la ausencia del papa Francisco durante su pontificado, pero subrayó que la visita de León XIV no busca llenar ese vacío.

"Para los argentinos quedó la sensación de por qué no vino el papa Francisco. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente en esta etapa preparatoria en todo lo que tenga que ver con el sucesor de Pedro, el pastor universal que viene a acompañar al pueblo argentino, como también lo viene a hacer con el pueblo uruguayo y peruano", señaló.

El arzobispo fue enfático al afirmar que el nuevo pontífice llega con una misión propia.

"León XIV no viene a tapar el agujero de la no visita de Francisco. Viene a visitar a su pueblo, a encontrarse con el pueblo argentino, y es el sucesor de Pedro que va a compartir con todos nosotros", sostuvo.

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Busca fortalecer la Iglesia en América Latina

El prelado indicó que el recorrido por Sudamérica representa una oportunidad para renovar la esperanza de los fieles y dar un nuevo impulso a la Iglesia en la región.

"Creo que es una hermosa oportunidad para impulsar la Iglesia en América Latina; para que el Santo Padre, como pastor universal, nos confirme en la fe, nos anime en la esperanza y nos anime en el compromiso. Nuestros pueblos sufren y muchas veces tienen el desaliento de creer que no van a salir adelante", manifestó.

Asimismo, destacó el mensaje de paz que León XIV ha transmitido desde el inicio de su pontificado y afirmó que ese llamado resulta especialmente necesario en un contexto de polarización y conflictos.

Envía mensaje al Perú

Al finalizar la entrevista, Jorge Ignacio García envió un saludo al pueblo peruano y al cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, a quienes expresó su cercanía ante la próxima visita del pontífice.

"Al querido pueblo peruano y al cardenal Carlos Castillo les digo que estamos hermanados en la esperanza y en la alegría de la visita de nuestro Pastor", concluyó.

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