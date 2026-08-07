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León XIV hará historia como el tercer papa que visita el Perú: así fueron los viajes de Juan Pablo II y Francisco

Robert Prevost será el primer pontífice en regresar como papa tras haber vivido más de 20 años en el país y obtener la nacionalidad peruana. Su gira revive el legado que dejaron sus predecesores.

El papa León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre, convirtiéndose en el tercer pontífice en realizar un viaje apostólico al país andino.
El papa León XIV visitará Perú del 11 al 17 de noviembre, convirtiéndose en el tercer pontífice en realizar un viaje apostólico al país andino. | composición LR
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El papa León XIV se convertirá en noviembre en el tercer pontífice en visitar el Perú, después de los viajes apostólicos de Juan Pablo II en la década de 1980 y de Francisco en 2018. Sin embargo, será el primero que llega al país con un profundo vínculo personal, tras haber vivido más de dos décadas en territorio peruano y obtener la nacionalidad en 2015.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que León XIV realizará una gira por Sudamérica del 6 al 17 de noviembre. En el Perú permanecerá del 11 al 17 de noviembre y visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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Nacido en Chicago, Estados Unidos, Robert Prevost desarrolló gran parte de su misión pastoral en el Perú como religioso agustino y, posteriormente, como obispo de Chiclayo durante ocho años, antes de ser convocado por el papa Francisco al Vaticano para dirigir el Dicasterio para los Obispos.

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Juan Pablo II, el 'papa charapa'

El primer pontífice en visitar el Perú fue Juan Pablo II, en 1985. Durante cinco días recorrió ocho ciudades del país, entre ellas Ayacucho, entonces golpeada por la violencia terrorista de Sendero Luminoso.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en Iquitos, donde se reunió con comunidades indígenas y pronunció una frase que quedó en la memoria colectiva: "El papa se siente charapa", utilizando el término con el que se identifica a los habitantes de la Amazonía peruana.

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Tres años después, en 1988, regresó al país para participar en Lima en el Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano, consolidando un vínculo especial con los fieles peruanos.

Entre ambas visitas, en 1986, el entonces cardenal Joseph Ratzinger —quien años más tarde sería el papa Benedicto XVI— viajó al Perú para recibir un doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También recorrió Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, el santuario de Santa Rosa de Lima y la ciudad del Cusco.

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Francisco y su mensaje para la Amazonía

El siguiente viaje papal ocurrió más de 30 años después. En enero de 2018, el papa Francisco visitó Lima, Trujillo y Puerto Maldonado.

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Su paso por la Amazonía marcó la agenda de ese viaje. En Puerto Maldonado sostuvo un histórico encuentro con pueblos indígenas, donde advirtió sobre los riesgos del extractivismo y la destrucción de los ecosistemas amazónicos.

La visita culminó con una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, que congregó a más de un millón de personas. Ese mismo escenario volverá a recibir a un pontífice en noviembre, cuando León XIV celebre una Misa de Acción de Gracias.

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El regreso del 'papa peruano'

La visita de León XIV tendrá un componente especialmente emotivo por su retorno a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo y construyó una estrecha relación con la población.

Su agenda incluye actividades en la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) y el distrito de Zaña. Además, encabezará una multitudinaria celebración en el Parque Industrial de Reque.

Posteriormente viajará a Cusco, donde se evalúa celebrar una misa en la explanada de Sacsayhuamán, y concluirá su recorrido peruano en Pucallpa, ciudad amazónica que recibirá por primera vez la visita de un papa.

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