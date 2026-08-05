Productora de ‘Esto es Guerra’ culpa a Kevin Díaz de su accidente en vivo: “No adoptó la postura correcta”

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Un momento de tensión se vivió en la última edición de 'Esto es Guerra', luego de que Kevin Díaz sufriera una aparatosa caída desde aproximadamente ocho metros de altura durante una competencia. El modelo perdió estabilidad en pleno circuito y terminó impactando contra una colchoneta, situación que obligó a detener la prueba y activar la atención médica en el set.

El accidente generó preocupación entre los televidentes y también críticas hacia la producción del reality por las condiciones de seguridad de sus competencias. El caso ocurre pocos meses después de la grave caída que sufrió Gabriel Meneses durante otra prueba, que terminó con una fractura en las vértebras lumbares y una operación de columna.

En medio de los cuestionamientos,ProTV, productora encargada de realizar ‘Esto es Guerra’, decidió pronunciarse y sorprendió al culpar a Kevin Díaz, quien, según su comunicado, no habría adoptado la postura indicada durante el salto.

Comunicado de ProTV tras accidente de Kevin Díaz en Esto es Guerra. Foto: Instagram.

ProTV culpa a Kevin Díaz de su accidente

ProTV Producciones respondió a las informaciones difundidas tras el accidente y aseguró que la salud de los participantes es su prioridad. Sin embargo, en el comunicado atribuyó lo ocurrido a la ejecución del salto por parte de Kevin Díaz: "En la última emisión de Esto es Guerra, en el desarrollo del juego, nuestro compañero Kevin Díaz no adoptó la postura correcta durante el salto, practicada previo al programa". La productora también indicó que los protocolos de atención fueron activados inmediatamente después del accidente.

La empresa señaló que el personal médico presente en las instalaciones de Pachacámac evaluó al competidor en el lugar y que, como medida preventiva, fue trasladado a una clínica para someterse a los exámenes correspondientes. Además, ProTV negó que hubiera ocurrido una falla en los implementos utilizados durante la prueba y aseguró que todos los equipos, incluido el colchón, son revisados antes de las competencias y cumplen con los estándares de seguridad establecidos.

¿Cómo es el estado de salud de Kevin Díaz tras accidente en ‘Esto es Guerra’?

De acuerdo con el comunicado deProTV, los exámenes médicos realizados después del accidente determinaron que Kevin Díaz se encuentra en buen estado de salud y "no presenta fracturas o lesiones". La productora precisó que el traslado a una clínica se realizó como medida preventiva, luego de que el personal médico lo atendiera inicialmente en las instalaciones de Pachacámac.

El propio venezolano Kevin Díaz también reapareció en redes sociales desde una clínica y tranquilizó a sus seguidores tras la aparatosa caída. El participante agradeció los mensajes de preocupación y aseguró que se encuentra bien, aunque señaló que permanecerá algunos días con descanso médico. “Gracias a Dios que siempre me protege. Estoy bien, estaremos un par de días de descanso médico y ya volveremos con todo”, escribió junto a una imagen desde el centro médico.