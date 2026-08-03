Gianni Infantino y Donald Trump estuvieron presentes en la premiación de la final del Mundial 2026. Foto: AFP

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Gianni Infantino no ve tan seguro su futuro al mando de la FIFA. Luego de fracasar con su intento de privatizar el Mundial, el directivo perdió el respaldo de varias confederaciones y, de acuerdo con el reporte del New York Post, acudió a Donald Trump con la intención de seguir al mando de la organización.

El ítalo-suizo acudió a la administración Trump y habría programado una serie de reuniones privadas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Infantino acude a Trump para seguir en la presidencia de la FIFA

“El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiere que la administración Trump le ayude a mantenerse en el cargo y ha programado conversaciones privadas con el secretario de Estado, Marco Rubio, para el lunes (3 de agosto), en medio de la creciente presión para que renuncie por su plan de vender la Copa del Mundo a la firma de capital privado de Josh Kushner”, revelaron.

New York Post señaló que el dirigente “se siente aislado” tras las diversas críticas y se encuentra buscando aliados importantes “que le brinden apoyo público”.

Esta nueva maniobra de Infantino ocurre en medio de los serios cuestionamientos hacia su gestión. Incluso algunos altos directivos de la FIFA indicaron que se sintieron “engañados” con las acciones del mandamás.

Gianni Infantino pierde respaldo tras fracasar con venta del Mundial

Hace algunos días, Gianni Infantino propuso la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial de la entidad que concentraría los principales activos comerciales de eventos (como el Mundial) y permitiría vender cerca del 20% de ellos a fondos de inversión.

A pesar de que la FIFA dio marcha atrás y retiró el polémico proyecto, la UEFA considera que la gestión de Infantino carece de confianza y buscaría su destitución en las próximas elecciones. Las Federaciones de Fútbol de Inglaterra y Gales decidieron quitarle el respaldo a Infantino con miras a las próximas elecciones que se realizarán en marzo de 2027.