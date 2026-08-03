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Partidos de la Liga 1 2026: programación y horarios para ver la fecha 4 del Torneo Clausura

El clásico entre Universitario y Sporting Cristal será el gran atractivo de la jornada en el Torneo Clausura. Revisa cuándo juegan Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano, Melgar y los demás clubes.

Alianza Lima y Melgar son los únicos invictos en el Torneo Clausura 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal
Alianza Lima y Melgar son los únicos invictos en el Torneo Clausura 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal
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El Torneo Clausura sigue su rumbo y la cuarta jornada será clave para los clubes que pelean el campeonato. Todas las miradas estarán puestas en el partido entre Universitario y Sporting Cristal. Por su parte, Alianza Lima y Melgar buscarán ganar sus respectivos cotejos para no perder la punta del certamen.

Los encuentros de la fecha 4 del Clausura se disputarán entre el jueves 6 y el domingo 9 de agosto. Cienciano será el encargado de abrir la jornada.

PUEDES VER: Asistente de Cienciano tras ganarle a Universitario: "Pasamos por arriba al campeón de la Sudamericana y hoy al tricampeón de Perú"

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Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Jueves 6 de agosto

  • Alianza Atlético vs Cienciano | 3.00 p. m. | Estadio Campeones del 36’ (Sullana)

Viernes 7 de agosto

  • Sport Huancayo vs Los Chankas | 1.00 p. m. | Estadio IPD de Huancayo
  • Comerciantes Unidos vs Cusco FC | 3.15 p. m. | Estadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)
  • Universitario vs Sporting Cristal | 8.00 p. m. | Estadio Monumental

Sábado 8 de agosto

  • UTC vs ADT de Tarma | 1.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)
  • Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.30 p. m. | Estadio del Complejo Juan Pablo II (Chongoyape)
  • Sport Boys vs Alianza Lima | 8.00 p. m. | Estadio Nacional

Domingo 9 de agosto

  • Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua | 1.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Melgar vs FC Cajamarca | 3.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA.

PUEDES VER: Simone Biles confirma su visita a Perú: "Hagamos historia juntos y comencemos el camino hacia Lima 2027"

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones con todos los resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima32+37
2.Melgar32+37
3.Cusco32+56
4.Sport Huancayo32+36
5.Sporting Cristal32+26
6.Universitario3206
7.Sport Boys32+26
8.Deportivo Garcilaso32+16
9.Los Chankas3206
10.Juan Pablo II3104
11.CD Moquegua3003
12.Atlético Grau31-13
13.Cienciano31-23
14.Alianza Atlético31-33
15.Comerciantes Unidos30-12
16.FC Cajamarca30-31
17.UTC30-51
18.ADT30-30
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