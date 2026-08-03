Partidos de la Liga 1 2026: programación y horarios para ver la fecha 4 del Torneo Clausura
El clásico entre Universitario y Sporting Cristal será el gran atractivo de la jornada en el Torneo Clausura. Revisa cuándo juegan Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano, Melgar y los demás clubes.
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El Torneo Clausura sigue su rumbo y la cuarta jornada será clave para los clubes que pelean el campeonato. Todas las miradas estarán puestas en el partido entre Universitario y Sporting Cristal. Por su parte, Alianza Lima y Melgar buscarán ganar sus respectivos cotejos para no perder la punta del certamen.
Los encuentros de la fecha 4 del Clausura se disputarán entre el jueves 6 y el domingo 9 de agosto. Cienciano será el encargado de abrir la jornada.
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Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026
Jueves 6 de agosto
- Alianza Atlético vs Cienciano | 3.00 p. m. | Estadio Campeones del 36’ (Sullana)
Viernes 7 de agosto
- Sport Huancayo vs Los Chankas | 1.00 p. m. | Estadio IPD de Huancayo
- Comerciantes Unidos vs Cusco FC | 3.15 p. m. | Estadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)
- Universitario vs Sporting Cristal | 8.00 p. m. | Estadio Monumental
Sábado 8 de agosto
- UTC vs ADT de Tarma | 1.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)
- Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.30 p. m. | Estadio del Complejo Juan Pablo II (Chongoyape)
- Sport Boys vs Alianza Lima | 8.00 p. m. | Estadio Nacional
Domingo 9 de agosto
- Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua | 1.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Melgar vs FC Cajamarca | 3.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones con todos los resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|3
|2
|+3
|7
|2.
|Melgar
|3
|2
|+3
|7
|3.
|Cusco
|3
|2
|+5
|6
|4.
|Sport Huancayo
|3
|2
|+3
|6
|5.
|Sporting Cristal
|3
|2
|+2
|6
|6.
|Universitario
|3
|2
|0
|6
|7.
|Sport Boys
|3
|2
|+2
|6
|8.
|Deportivo Garcilaso
|3
|2
|+1
|6
|9.
|Los Chankas
|3
|2
|0
|6
|10.
|Juan Pablo II
|3
|1
|0
|4
|11.
|CD Moquegua
|3
|0
|0
|3
|12.
|Atlético Grau
|3
|1
|-1
|3
|13.
|Cienciano
|3
|1
|-2
|3
|14.
|Alianza Atlético
|3
|1
|-3
|3
|15.
|Comerciantes Unidos
|3
|0
|-1
|2
|16.
|FC Cajamarca
|3
|0
|-3
|1
|17.
|UTC
|3
|0
|-5
|1
|18.
|ADT
|3
|0
|-3
|0