Partidos de la Liga 1 2026: programación y horarios para ver la fecha 4 del Torneo Clausura

Alianza Lima y Melgar son los únicos invictos en el Torneo Clausura 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal

Alianza Lima y Melgar son los únicos invictos en el Torneo Clausura 2026. Foto: composición LR/Liga 1/Sporting Cristal

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El Torneo Clausura sigue su rumbo y la cuarta jornada será clave para los clubes que pelean el campeonato. Todas las miradas estarán puestas en el partido entre Universitario y Sporting Cristal. Por su parte, Alianza Lima y Melgar buscarán ganar sus respectivos cotejos para no perder la punta del certamen.

Los encuentros de la fecha 4 del Clausura se disputarán entre el jueves 6 y el domingo 9 de agosto. Cienciano será el encargado de abrir la jornada.

Programación de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Jueves 6 de agosto

Alianza Atlético vs Cienciano | 3.00 p. m. | Estadio Campeones del 36’ (Sullana)

Viernes 7 de agosto

Sport Huancayo vs Los Chankas | 1.00 p. m. | Estadio IPD de Huancayo

Comerciantes Unidos vs Cusco FC | 3.15 p. m. | Estadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)

Universitario vs Sporting Cristal | 8.00 p. m. | Estadio Monumental

Sábado 8 de agosto

UTC vs ADT de Tarma | 1.00 p. m. | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Juan Pablo II vs Atlético Grau | 3.30 p. m. | Estadio del Complejo Juan Pablo II (Chongoyape)

Sport Boys vs Alianza Lima | 8.00 p. m. | Estadio Nacional

Domingo 9 de agosto

Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua | 1.00 p. m. | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Melgar vs FC Cajamarca | 3.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones con todos los resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.