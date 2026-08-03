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Condenan a 17 años y 8 meses de prisión a dos sujetos por intentar robar a un menor en Sullana

El primer Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia también ordenó el pago de 1.500 soles como reparación civil a favor del niño agraviado.

Los acusados fueron arrestados tras intentar robar un celular a la víctima, quien fue herido en el rostro durante el ataque el 1 de marzo. Foto: difusión.
Los acusados fueron arrestados tras intentar robar un celular a la víctima, quien fue herido en el rostro durante el ataque el 1 de marzo. Foto: difusión.
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El primer Juzgado Penal Colegiado Conformado Transitorio de Flagrancia condenó a Jean Carlos Aguilar Carrasco y Segundo Aron Arévalo García como autores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa en agravio de un niño de 13 años y les impuso una pena de 17 años y ocho meses de cárcel.

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El Colegiado integrado por las magistradas Karla Gaona, Líder Facundo y Mary Jacinto ordenó, además, el pago de una reparación civil de 1,500 soles que deberán pagar los sentenciados a favor de la parte agraviada, al haber infringido 188°, tipo base, con el agravante del 189°, del Código Penal.

De acuerdo a la acusación fiscal el 1 de marzo del presente año los dos acusados fueron intervenidos por efectivos policiales de la comisaría El Obrero luego que uno de ellos, Aguilar Carrasco cogió por la espalda a un menor de 13 años, que hablaba por teléfono, hiriéndolo en el rostro, para robarle el celular, dándose a la fuga en un vehículo conducido por Arón Arévalo.

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En la dependencia policial el menor y un efectivo policial que fue testigo de los hechos en forma circunstancial pudieron identificar a Aguilar como el autor del robo en grado de tentativa; y además, en el registro personal se le incautó el celular de propiedad del agraviado, tal como consta en el acta del celular robado.

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