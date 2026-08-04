Segundo Simulacro Nacional será el 14 de agosto de 2026 | Foto: Andina

Segundo Simulacro Nacional será el 14 de agosto de 2026 | Foto: Andina

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El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará el próximo viernes 14 de agosto, según una resolución aprobada por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El evento tiene la finalidad de fortalecer la preparación y la respuesta de la población y las entidades competentes ante una eventual emergencia o desastre.

La actividad, programada para las 3.00 p. m., se desarrollará en conmemoración de los 19 años del sismo de magnitud 7.9 que afectó Pisco el 15 de agosto de 2007. El terremoto dejó 596 fallecidos, 434.614 damnificados, 221.060 afectados y 93.708 viviendas entre destruidas e inhabitables.

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¿Quiénes participarán en el Segundo Simulacro Multipeligro 2026 en Perú?

El llamado para sumarse a esta jornada está dirigido a la población a nivel nacional desde sus hogares, escuelas y trabajos, así como a las autoridades de los tres niveles de gobierno y entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagred). Lo integran la PCM como ente rector y organismos técnicos como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El simulacro busca implementar ejercicios que permitan poner en práctica acciones frente a escenarios de riesgo, movilizar personal y recursos, así como evaluar la eficacia de los planes de gestión reactiva, continuidad operativa, protocolos y procedimientos de las entidades que conforman el Sinagred.

Escenarios de riesgo que pondrá a prueba el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026

Simulación de un sismo: El ejercicio iniciará con el sonido de bocinas, campanas, silbatos, sirenas del SASPE u otros dispositivos que simularán el movimiento telúrico. Durante los dos primeros minutos, las personas deberán ubicarse en una zona segura y, posteriormente, evacuar hacia zonas seguras externas o puntos de reunión, llevando consigo su Mochila para Emergencias.

Simulación de un tsunami: Si el escenario considera un tsunami, la recomendación es alejarse del mar y dirigirse hacia zonas altas o edificios identificados para evacuación vertical. Quienes se encuentren en cerros o zonas con riesgo de deslizamientos deberán ubicarse en lugares seguros y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Otros peligros: En estos casos, el simulacro iniciará con el sonido de sirenas, bocinas, campanas o alertas emitidas por teléfonos celulares. Tras la alarma, la población deberá evacuar de manera ordenada por las rutas establecidas hacia un punto de reunión y permanecer atenta a las instrucciones de las autoridades o de los voluntarios hasta el término del ejercicio.

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