Presidente de la Corte de Lambayeque anuncia implementación de laboratorio de criminalística en Jaén

El laboratorio se ubicará en el quinto piso de la Subsede Judicial en la avenida Mariscal Castilla N.° 490. Foto: difusión.

El laboratorio se ubicará en el quinto piso de la Subsede Judicial en la avenida Mariscal Castilla N.° 490. Foto: difusión.

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En el marco de su visita a la Subsede Judicial de Jaén, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, anunció la próxima implementación del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de Jaén, proyecto que fortalecerá la investigación científica y contribuirá a agilizar la atención de los procesos penales.

Durante una entrevista concedida a medios de comunicación locales, el titular de la Corte precisó que el nuevo laboratorio funcionará en el quinto piso del inmueble ubicado en la avenida Mariscal Castilla N.° 490, en el centro de Jaén, sede donde actualmente opera la Unidad Piloto de Flagrancia.

Explicó que esta implementación responde a las gestiones que viene realizando la institución para consolidar este modelo de atención inmediata, con el propósito de convertir a la Unidad Piloto de Flagrancia de Jaén en una unidad modelo, mediante la incorporación de equipamiento especializado, mayor recurso humano y más órganos jurisdiccionales que permitan atender un mayor número de delitos flagrantes.

En ese contexto, destacó los resultados obtenidos por la Unidad Piloto de Flagrancia desde el inicio de sus funciones. Señaló que, entre el 1 de agosto de 2025 y el 30 de junio de 2026, se registraron alrededor de 510 casos con sentencia, de los cuales cerca de 200 fueron resueltos entre agosto y diciembre de 2025, mientras que más de 300 correspondieron al periodo comprendido entre enero y junio de 2026, cifras que calificó como alentadoras y que evidencian la eficacia del trabajo articulado de las instituciones que integran este modelo.

Asimismo, reconoció el esfuerzo que vienen desplegando jueces y servidores judiciales, quienes, además de sus funciones habituales, asumen responsabilidades en la Unidad Piloto de Flagrancia. En ese sentido, resaltó que este modelo ha logrado importantes resultados aun sin contar con un financiamiento específico, gracias al compromiso de los operadores de justicia.

"Podemos estar mejor", expresó el titular de la Corte, al indicar que el siguiente reto es obtener el financiamiento necesario para incorporar nuevos equipos tecnológicos, incrementar el número de jueces y personal jurisdiccional, y ampliar la capacidad de atención de la Unidad Piloto de Flagrancia.

Durante la entrevista, el doctor Bravo Llaque señaló que Jaén es una ciudad en constante crecimiento y desarrollo, por lo que las instituciones del sistema de justicia también deben fortalecer su capacidad de respuesta frente a los desafíos que plantea la criminalidad, garantizando un servicio oportuno y eficiente para la ciudadanía.

Finalmente, informó sobre los avances del proyecto para la construcción de la nueva sede de la Subsede Judicial de Jaén. Precisó que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque viene presentando al Gobierno Regional de Cajamarca la , con miras a concretar la construcción de un moderno edificio de diez pisos que permita responder a las necesidades del servicio de justicia en esta importante provincia.