Presidente de la Corte de Lambayeque supervisó funcionamiento de la subsede judicial de Jaén

La visita reafirma el compromiso por un servicio judicial eficiente, destacando la importancia de la supervisión permanente. Foto: difusión.

La visita reafirma el compromiso por un servicio judicial eficiente, destacando la importancia de la supervisión permanente. Foto: difusión.

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En el marco de su visita a la provincia de Jaén para participar en las actividades conmemorativas por el primer aniversario de la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, realizó una visita de supervisión a la subsede judicial de Jaén, ubicada en la avenida Mariscal Castilla N.° 490, donde funcionan diversos órganos jurisdiccionales, entre ellos la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva.

Desde las primeras horas de la mañana, el titular de la Corte verificó el ingreso puntual de jueces, juezas, servidores jurisdiccionales y personal administrativo, constatando el normal desarrollo de la jornada laboral y el cumplimiento de los horarios de atención.

Durante su recorrido por las instalaciones, dialogó con magistrados y servidores judiciales para conocer de cerca las labores que vienen desempeñando y recoger sus principales necesidades, orientadas a optimizar el servicio de administración de justicia.

Asimismo, sostuvo un encuentro con los usuarios que acudieron a la sede judicial para realizar diversos trámites, a fin de conocer su percepción sobre la atención brindada y verificar el adecuado funcionamiento de los servicios judiciales y administrativos.

Esta visita permitió constatar el compromiso de magistrados y servidores judiciales con la prestación de un servicio oportuno y eficiente, así como reafirmar la importancia de mantener una gestión cercana, orientada a supervisar de manera permanente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y fortalecer la calidad del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.