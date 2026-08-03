Dictan prisión preventiva a conductor investigado por accidente en la vía Piura - Olmos

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La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Pamela Martínez, dispuso la medida de prisión preventiva de nueve meses contra José Morán A., conductor del camión involucrado en el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Piura - Olmos, a la altura del grifo Pajarito, que dejó como saldo una persona fallecida y cinco personas heridas.

Al conductor se le vincula con la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en concurso ideal con lesiones culposas por inobservancia de las reglas de tránsito. Como producto del accidente falleció Giomar Silupú Villegas, de 42 años de edad.

Entre los principales elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se encuentran el certificado de necropsia de la víctima, los certificados médico-legales de los agraviados lesionados, el acta de inspección técnico-policial, el peritaje de constatación de daños.

Así como el informe policial, el cual concluye que el factor determinante del accidente habría sido el accionar imprudente del investigado al conducir a una velocidad mayor a la razonable y prudente, perdiendo el control del vehículo e invadiendo el carril contrario, donde impactó contra un bus estacionado.

Conforme los actuados, el accidente ocurrió el pasado 21 de julio, cuando la víctima se encontraba cambiando la llanta del vehículo que conducía con apoyo de cuatro pasajeros, trabajadores de una empresa privada. En esas circunstancias, el camión que transportaba maíz colisionó frontalmente contra el bus, ocasionando el fallecimiento del conductor y lesiones a los demás ocupantes.