HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko evalúa indulto a Toledo y ¿cómo enfrentará a el niño? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Judicialidad

Dictan prisión preventiva a conductor investigado por accidente en la vía Piura - Olmos

La jueza Pamela Martínez dictó prisión preventiva de nueve meses para José Morán A., conductor implicado en un accidente en Piura que dejó un muerto y cinco heridos.

El accidente en la carretera Piura - Olmos ocurrió el 21 de julio. Foto: difusión.
El accidente en la carretera Piura - Olmos ocurrió el 21 de julio. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Pamela Martínez, dispuso la medida de prisión preventiva de nueve meses contra José Morán A., conductor del camión involucrado en el accidente de tránsito ocurrido en la carretera Piura - Olmos, a la altura del grifo Pajarito, que dejó como saldo una persona fallecida y cinco personas heridas.

PUEDES VER: Corte de Piura participa en homenaje por el Día de la Fuerza Aérea del Perú | piura | La República

lr.pe

Al conductor se le vincula con la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en concurso ideal con lesiones culposas por inobservancia de las reglas de tránsito. Como producto del accidente falleció Giomar Silupú Villegas, de 42 años de edad.

Entre los principales elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se encuentran el certificado de necropsia de la víctima, los certificados médico-legales de los agraviados lesionados, el acta de inspección técnico-policial, el peritaje de constatación de daños.

Así como el informe policial, el cual concluye que el factor determinante del accidente habría sido el accionar imprudente del investigado al conducir a una velocidad mayor a la razonable y prudente, perdiendo el control del vehículo e invadiendo el carril contrario, donde impactó contra un bus estacionado.

PUEDES VER: Corte de Sullana destaca avances en el I Congreso de Justicia Itinerante | piura | La República

lr.pe

Conforme los actuados, el accidente ocurrió el pasado 21 de julio, cuando la víctima se encontraba cambiando la llanta del vehículo que conducía con apoyo de cuatro pasajeros, trabajadores de una empresa privada. En esas circunstancias, el camión que transportaba maíz colisionó frontalmente contra el bus, ocasionando el fallecimiento del conductor y lesiones a los demás ocupantes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Asesinan a pareja dentro de picantería en Piura: otras dos personas resultaron heridas

Asesinan a pareja dentro de picantería en Piura: otras dos personas resultaron heridas

LEER MÁS
Ingeniero advierte que el río Piura solo puede conducir la mitad del caudal registrado durante El Niño de 1998

Ingeniero advierte que el río Piura solo puede conducir la mitad del caudal registrado durante El Niño de 1998

LEER MÁS
Líneas del Metro de Lima y trenes en varias regiones del país: las obras viales que anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación

Líneas del Metro de Lima y trenes en varias regiones del país: las obras viales que anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad se pronuncia sobre la liberación de Andy Yofran Quispe Cruz

Corte de La Libertad se pronuncia sobre la liberación de Andy Yofran Quispe Cruz

LEER MÁS
Condenan a 17 años y 8 meses de prisión a dos sujetos por intentar robar a un menor en Sullana

Condenan a 17 años y 8 meses de prisión a dos sujetos por intentar robar a un menor en Sullana

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia de Lambayeque tendrá nueva sede tras obtener terreno en José Leonardo Ortiz

Unidad de Flagrancia de Lambayeque tendrá nueva sede tras obtener terreno en José Leonardo Ortiz

LEER MÁS
Corte de La Libertad se ubica entre las dos mejores del país en implementación del Modelo de Integridad

Corte de La Libertad se ubica entre las dos mejores del país en implementación del Modelo de Integridad

LEER MÁS
Presidenta de la Corte de La Libertad expone avances de la justicia itinerante en congreso nacional

Presidenta de la Corte de La Libertad expone avances de la justicia itinerante en congreso nacional

LEER MÁS
Autoridades y sociedad civil participan en mesa por la transparencia judicial en Talara

Autoridades y sociedad civil participan en mesa por la transparencia judicial en Talara

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025