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Reconstrucción en Junín tardaría hasta 6 meses tras sismo: piden S/140 millones para colegios y postas

Zózimo Cárdenas advirtió que la recuperación de la infraestructura afectada por el reciente sismo podría extenderse entre cuatro y seis meses debido a los procesos administrativos. La región solicitó al Ejecutivo el presupuesto, pero el cambio de gestión habría retrasado la aprobación.

La reconstrucción en Junín tras el sismo tomará entre cuatro y seis meses, según el gobernador Zózimo Cárdenas, quien apunta a la burocracia como causa de los retrasos.
La reconstrucción en Junín tras el sismo tomará entre cuatro y seis meses, según el gobernador Zózimo Cárdenas, quien apunta a la burocracia como causa de los retrasos. | Composición LR
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La reconstrucción de la infraestructura dañada por el reciente sismo en Junín podría demorar entre cuatro y seis meses, estimó el gobernador regional, Zózimo Cárdenas, quien atribuyó el plazo a los procedimientos administrativos que exige la inversión pública. Ante esta situación, la autoridad regional solicitó al Gobierno central un presupuesto superior a losS/ 140 millones para atender los principales daños registrados en colegios y postas médicas.

Cárdenas explicó que, pese a la urgencia de las obras, los procesos burocráticos dificultan una respuesta inmediata. "Si hablamos de inversión pública, toma su tiempo. Unos cuatro, cinco o seis meses en el mejor de los casos, porque la burocracia es más lenta", declaró a los medios.

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MEF culminó gestión sin aprobar los S/140 millones solicitados para la reconstrucción

El gobernador también denunció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) culminó su gestión sin aprobar el presupuesto solicitado para atender la reconstrucción de la infraestructura afectada por el sismo. Según explicó, el pedido fue presentado con las fichas técnicas correspondientes para rehabilitar colegios y establecimientos de salud en los distritos declarados en emergencia.

"Hemos solicitado al presidente Balcázar reconstrutir viviendas, instituciones educativas y postas. No he tenido respuesta. Los ministros no están haciendo su trabajo", sentenció.

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"Ya hemos pedido con las fichas técnicas más de S/140 millones para que el servicio público nuevamente pueda restablecerse", sostuvo. La autoridad regional señaló que continuará coordinando con el Gobierno central para agilizar la asignación de recursos y reducir los tiempos de ejecución, con el objetivo de restablecer los servicios públicos y atender a la población afectada lo antes posible.

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Sismo dejó daños en 14 establecimientos de salud; uno fue declarado inhabitable

El reciente sismo también golpeó la infraestructura sanitaria de Junín. La Dirección Regional de Salud (Diresa) informó que 14 centros de salud y hospitales registraron daños, siendo el establecimiento de Carhuapaccha, en el distrito de Chupuro, el más afectado. Debido a grietas y a la inclinación de sus paredes, el local fue declarado inhabitable y la atención tuvo que trasladarse a carpas instaladas en el exterior.

Entre los establecimientos con afectaciones figuran los centros de salud de Incho, Miraflores, Azapampa, Huacrapuquio, Pumpunya, Soccos, Viques, La Victoria y Huayucachi, además de los hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen. En este último se suspendieron dos salas de operaciones por daños estructurales y los pacientes fueron reubicados, mientras que el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) brindará apoyo con una de sus salas quirúrgicas.

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