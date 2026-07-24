Sismo en Junín: fallas en respuesta de autoridades dejaron a damnificados sin atención oportuna

La Contraloría General de la República informó sobre deficiencias en la atención a damnificados del sismo en Junín, que ocurrió el 18 de julio. Problemas en el empadronamiento y la distribución de ayuda fueron destacados. | Correo

La Contraloría General de la República informó sobre deficiencias en la atención a damnificados del sismo en Junín, que ocurrió el 18 de julio. Problemas en el empadronamiento y la distribución de ayuda fueron destacados. | Correo

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La respuesta de las autoridades frente al sismo que remeció Junín el pasado 18 de julio estuvo marcada por deficiencias en la atención de las familias afectadas. Un informe de la Contraloría General de la República advirtió problemas en el empadronamiento de los damnificados y en la distribución de ayuda, mientras que la Dirección Regional de Salud (Diresa) reportó daños en 14 establecimientos de salud, incluido un centro que fue declarado inhabitable.

Apenas tres días después del movimiento telúrico, la Contraloría emitió el Informe de Orientación de Oficio n.° 039-2026-OCI/5341-SOO, en el que identificó situaciones adversas en la respuesta de las entidades responsables de atender la emergencia. Entre las principales observaciones figura la falta de un empadronamiento oportuno de las personas afectadas, lo que habría impedido que algunas familias accedieran a la ayuda que necesitaban.

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El órgano de control también alertó que algunos damnificados permanecían expuestos al intenso frío y en condiciones de vulnerabilidad mientras esperaban la intervención de las autoridades. El informe fue remitido al Gobierno Regional de Junín para que adopte medidas inmediatas y corrija las deficiencias advertidas.

Aunque el documento no determina responsabilidades administrativas o penales, sí alerta sobre problemas en la capacidad de respuesta del Estado durante las primeras horas posteriores a la emergencia, cuando la atención oportuna resulta clave para proteger a la población afectada.

Sismo dejó daños en 14 centros de salud y uno fue declarado inhabitable

La emergencia también afectó la infraestructura sanitaria de la región. La directora regional de Salud de Junín, María García, informó que 14 centros de salud y hospitales sufrieron daños a consecuencia de los sismos registrados en la zona.

El establecimiento más afectado es el centro de salud Carhuapaccha, ubicado en el distrito de Chupuro. El local fue declarado inhabitable debido a la presencia de grietas y a la inclinación de sus paredes. Ante el riesgo para el personal y los pacientes, los trabajadores tuvieron que trasladar la atención a carpas instaladas en la vía pública.

"Los locales presentan grietas y daños en el techo a causa del sismo. El centro de salud Carhuapaccha, en Chupuro, es el más afectado de todos los establecimientos. Allí hay grietas y las paredes están inclinadas, por lo tanto, no es habitable", señaló la directora de la Diresa Junín.

Personal de Defensa Civil y de Gestión del Riesgo de Desastres de la Diresa Junín y de la Red Valle del Mantaro realizaron inspecciones en los establecimientos afectados y elaboraron las evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN), que fueron registradas con sus respectivos códigos.

Zonas más golpeadas en Junín

Entre los centros de salud afectados se encuentran los ubicados en Incho, Miraflores, Azapampa, Huacrapuquio, Carhuapaccha, Pumpunya, Chupuro, Soccos, Viques, La Victoria y Huayucachi. También registraron daños los hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen.

En este último establecimiento, las grietas obligaron a suspender la atención en dos salas de operaciones y a trasladar a pacientes hacia áreas consideradas más seguras. Como medida de contingencia, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) apoyará al hospital materno infantil El Carmen con el uso de una de sus salas de operaciones.