Corte de La Libertad acercó sus servicios judiciales con Mesa de Partes Itinerante en Trujillo

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el evento, destacando la trayectoria y calidad humana de Rodríguez Chávez en el ámbito judicial. Foto: difusión.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el evento, destacando la trayectoria y calidad humana de Rodríguez Chávez en el ámbito judicial. Foto: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía, especialmente a las personas en condición de vulnerabilidad, la Corte Superior de Justicia de La Libertad participo mediante una Mesa de Partes Itinerante en la Plazuela El Recreo de Trujillo, brindando atención directa y orientación a los usuarios a través de diversos servicios judiciales evento Organizado, por la Oficina Defensoríal del Pueblo de La LIbertad.

Durante la jornada, los ciudadanos recibieron orientación para la presentación de demandas de alimentos y filiación, atención de consultas relacionadas con la Ley N.° 30364 sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, seguimiento de procesos judiciales, ingreso y consulta de expedientes, así como asesoría sobre los diferentes servicios que ofrece la institución.

La actividad contó con la participación del Dr. Carlos Gutiérrez Gutiérrez, magistrado en representación de la ODANC La Libertad, y de la Lic. Raquel Segura Vega, secretaria técnica de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de La Libertad acompañada del equipo de acceso.

Esta importante jornada fue articulada con la Defensoría del Pueblo, fortaleciendo el trabajo interinstitucional para acercar el servicio de justicia a la población y garantizar una atención oportuna, accesible e inclusiva, en beneficio de quienes más lo necesitan.