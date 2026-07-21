Pelícanos mueren en playas de Trujillo por falta de alimento y biólogo alerta riesgo sanitario

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La presencia de aves muertas en la playa de Salaverry, en Trujillo, ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. Tras este suceso, el biólogo pesquero Carlos Bocanegra alertó sobre los posibles riesgos sanitarios que representa esta situación.

Según el científico, la persona que tenga contacto con aves, sus cadáveres o sus excrementos podría presentar un cuadro de desnutrición que la lleve al hospital o incluso a la muerte. Además, existe el riesgo de desarrollar enfermedades nerviosas.

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Debemos evitar tener contacto con los animales (pelícanos) ya que estas aves están con parásitos, garrapatas y piojos. Los pelícanos moribundos en su buche contienen miles de lombrices, y esas lombrices se expulsan en las heces de las aves. Ahora que estas aves están apareciendo muertas en la playa, han dejado sus excrementos en la orilla del mar, y un parásito puede llevarte a la desnutrición y producir enfermedades nerviosas”, dijo Bocanegra.

Encuentra aves muertas en playa Salaverry

Esta mañana, el investigador reportó la aparición de seis aves muertas en la orilla de la playa de Salaverry y alertó la posible presencia de más ejemplares en la zona. Además, advirtió que en los próximos días el número de estos animales fallecidos podría incrementarse.

¿Por qué están muriendo las aves marinas?

Bocanegra explicó que la principal causa de la muerte de las aves marinas en la costa sería la escasez de recursos alimenticios. Esta situación ha obligado a los ejemplares a abandonar sus hábitats naturales y acercarse a puertos y terminales pesqueros en busca de sustento.

En esa línea, agregó que los pelícanos se alimentan de anchovetas, las cuales han desaparecido debido a las altas temperaturas del mar.

El mar está caliente y eso ha generado la escasez de la anchoveta, que es el principal alimento de las aves y mamíferos marinos. Al no tener ese alimento en el mar, han emigrado, saliendo de su hábitat natural, que son las islas, y llegando a los puertos y terminales. La falta de alimento ha ocasionado la emigración de aves y mamíferos, lo que ha llevado a su muerte”, comentó a La República.

Asimismo, indica que esta situación ha ocurrido en fenómenos anteriores y advierte que, de presentarse en un fenómeno de El Niño, las aves marinas podrían desaparecer de la localidad.

Recomienda evitar visitar playas

Finalmente, el biólogo recomendó a las familias evitar visitar las playas de Trujillo debido a la presencia de aves marinas muertas, y exhortó a las autoridades a retirar los cadáveres para evitar poner en riesgo la salud pública.