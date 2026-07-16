Cientos de pelícanos invaden terminal pesquero de Trujillo por falta de peces: temen riesgo sanitario

Las aves arribaron en el terminal pesquero de Víctor Larco ante la falta de alimentos en el mar. | Composición LR

Las aves arribaron en el terminal pesquero de Víctor Larco ante la falta de alimentos en el mar. | Composición LR

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Una inusual escena se registra en el terminal pesquero del distrito de Víctor Larco, en Trujillo, donde cientos de pelícanos han invadido las instalaciones debido a la escasez de peces en el mar. Las aves llegan debilitadas y hambrientas para alimentarse de los restos de pescado que dejan comerciantes y compradores, situación que ya genera preocupación por un posible riesgo sanitario.

De acuerdo con trabajadores del mercado, la presencia de pelícanos aumenta día tras día. Los animales permanecen dentro y alrededor del terminal en busca de alimento, mientras los vendedores intentan ayudarlos proporcionándoles despojos de pescado para evitar que mueran de inanición.

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Escasez de peces obliga a pelícanos a buscar alimento en la ciudad

Según comerciantes y administradores del establecimiento, la falta de recursos marinos en el litoral liberteño ha obligado a estas aves a abandonar su hábitat natural y acercarse a zonas urbanas para sobrevivir.

Biólogos y responsables del terminal coinciden en que este comportamiento responde al estado de desnutrición y debilidad que presentan los pelícanos, los cuales buscan desesperadamente cualquier fuente de alimento.

La presencia masiva de estas aves ha modificado la rutina diaria del centro de abastos y ha incrementado la interacción entre la fauna silvestre y las personas.

Advierten riesgo de contaminación en el mercado

Aunque los comerciantes continúan alimentando a los pelícanos, la administración del terminal advirtió que esta situación podría convertirse en un problema para la salud pública.

Según explicaron, si las aves dejan de recibir alimento de manera directa, podrían ingresar a los puestos de venta para buscar pescado por su cuenta, lo que incrementaría el riesgo de contaminación de los productos destinados al consumo de la población.

Por ello, las autoridades del mercado señalaron que es necesario implementar un protocolo que evite la manipulación directa de la fauna silvestre y proteja tanto a los animales como a los consumidores.

Piden intervención urgente de Serfor

Ante el incremento de pelícanos en el terminal pesquero, el administrador del recinto solicitó la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El pedido busca que especialistas evalúen el estado de salud de las aves y determinen las medidas más adecuadas para su protección y eventual reubicación en un entorno natural.

Mientras esperan una respuesta de la entidad, comerciantes y trabajadores mantienen vigilancia permanente dentro del mercado para evitar incidentes y garantizar el normal desarrollo de las actividades comerciales.

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